Conheça Huck, o maior Pitbull do mundo

Hulk, como se chama seu pitbull, pesa 80 quilos e mede 1,8 metro quando fica apenas sobre as patas traseiras. Ele é avaliado em 2 milhões de libras, algo em torno de R$ 12,6 milhões

Marlon Greenan, tutor do “maior pitbull do mundo”, diz que filhos e netos de seu cachorro têm sido exportados ilegalmente para o Reino Unido, onde a raça é proibida desde 1991 com a Lei de Cães Perigosos. O detalhe é que o sêmen do gigante cão vale uma fortuna: R$ 315 mil.

Hulk, como se chama seu pitbull, pesa 80 quilos e mede 1,8 metro quando fica apenas sobre as patas traseiras. Ele é avaliado em 2 milhões de libras, algo em torno de R$ 12,6 milhões.

“Tenho uma grande base de fãs no Reino Unido e as pessoas me enviam mensagens dizendo que vimos tal e tal cachorro, então sei que os netos do Hulk estão no Reino Unido e talvez até um ou dois de seus filhos diretos”, afirmou Greena em em entrevista ao “The Sun”. Ele tem 160 mil seguidores no Instagram e Hulk mais de 1 milhão.

Marlon treina cães de proteção no estado de New Hampshire (EUA) e afirmou que nunca enviou seus cães para o Reino Unido, pois sabe da proibição.

Recentemente o governo britânico, na figura do premier Rishi Sunak, sinalizou que vai proibir também a raça XL Bully, que tem protagonizado uma série de ataques – alguns com mortes.

“Proibições específicas de raças simplesmente não funcionam. Se as pessoas quiserem infringir a lei e trazer esses animais para o país, elas o farão”, declarou.

Ele diz que o governo poderia utilizar o dinheiro para fazer cumprir a obrigação para educar as pessoas sobre como criar seus cães de maneira adequada, ressaltando que a agressividade dos animais tem seus tutores como culpados: “Cerca de 40% das pessoas que possuem esses XLs provavelmente não deveriam tê-los”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marlon e sua esposa Lisa permitem que Hulk e seus filhos estejam juntos desde bem pequenos. Seus filhos possuem 11 e 7 anos.

“Confiamos nos cachorros para cuidar das crianças porque eles estão com eles desde que os meninos eram bebês, e nossos cachorros são criados adequadamente”, diz Marlon.

A família possui atualmente 30 cães e lucra com Hulk: ele custa R$ 315 mil para ser alugado como reprodutor e já gerou 250 filhotes ao longo de dez anos. Cada filhote é vendido por R$ 189 mil.