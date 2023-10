PF desmantela rede criminosa suspeita de extração irregular de recursos minerais

Cerca de 100 agentes federais estão cumprindo 22 mandados de busca e apreensão

Nesta terça-feira (10), a Polícia Federal (PF) lançou a Operação Rio Preto, visando combater a extração irregular de recursos minerais da União e o agravamento dos danos ambientais resultantes dessa prática na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Cerca de 100 agentes federais estão cumprindo 22 mandados de busca e apreensão, emitidos pela 1ª Vara Federal de Teresópolis (RJ), nas localidades de Petrópolis (RJ) e São José do Vale do Rio Preto (RJ).

Além dos mandados, o tribunal decretou a indisponibilidade de sete caminhões que foram identificados durante as investigações e que eram usados para o transporte do material extraído ilegalmente.

De acordo com a PF, as investigações revelaram a existência de uma estrutura permanente organizada para a prática desses crimes contra o meio ambiente. Essa estrutura era composta por executores, financiadores, olheiros e receptadores, todos envolvidos no processo ilegal de extração de recursos minerais pertencentes à União.