Começa o 2º dia da megaoperação policial contra o tráfico no Rio de Janeiro

Apenas seis dos 60 mandados de prisão emitidos ontem foram cumpridos. Outras três pessoas foram presas em flagrante

A megaoperação conjunta entre polícias Civil e Militar contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro entrou no 2º dia nesta terça-feira (10). São cerca de mil agentes trabalhando, e mais 54 mandados de prisão a serem cumpridos.

Os agentes foram para comunidades do Complexo da Maré, que são dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), onde um “centro de treinamento tático” do tráfico foi encontrado.

Ontem (9), no 1º dia da megaoperação, os policiais foram atrás dos principais chefes do Comando Vermelho (CV), a maior facção do tráfico de drogas do estado. Os mandados foram cumpridos na Maré, Penha e na Cidade de Deus. A ofensiva foi uma resposta à morte dos três médicos, que ocorreu na Bara da Tijuca na semana passada.

Apenas seis dos 60 mandados de prisão emitidos ontem foram cumpridos. Outras três pessoas foram presas em flagrante. Houve tiroteios em diferentes pontos da capital, e dentre os presos, um era policial militar. Dois helicópteros também foram atingidos durante a megaoperação.

Com o cumprimento dos mandados e esperados confrontos, 70 unidades de ensino municipais e estaduais foram fechadas, deixando mais de 23 mil alunos sem aulas.

Além dos locais descobertos no 1º dia, como laboratórios de drogas e depósito de medicamentos, os policiais também retiraram 29 toneladas de barricadas, e apreenderam drogas, armas e veículos.