1º avião da FAB decola com destino a Israel

O KC-30, primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) enviado para resgatar brasilerios em Israel, decolou às 06h42 (do horário de Brasília) em Roma, com destino ao país do Oriente Médio. A aeronave deve chegar ainda hoje em Tel Aviv para começar a repatriação de brasileiros após ataques do grupo terrorista Hamas.

A expectativa é de que esse primeiro voo já retorne ao Brasil amanhã (11). Estão previstos seis voos para buscar brasileiros, e a segundo, em outra aeronave KC-30, decolou da Base Aérea de Brasília ontem, e pousou em Roma, na Itália, às 03h30 (horário de Brasília), onde aguarda autorização para seguir viagem até Israel.

Cada KC-30 tem capacidade para 230 passageiros. Também serão enviados dois KC-490, com capacidade para 80 passageiros cada, e dois aviões cedidos pela Presidência, que comportam 40 passageiros cada.