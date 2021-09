Apartamento decorado para homenagear Lara Carvalho – Parte II

Projeto elegante e com soluções criativas para apartamento de 3 quartos

Olá!! Conforme prometido, estou de volta esta semana com a segunda parte da matéria que fiz sobre a visita guiada e recheada de dicas, que fiz com a Arquiteta Sandra Carvalho, autora dos dois projetos dos apartamentos decorados no estande da HC Construtora.

Como eu disse na matéria anterior, eu tive a oportunidade de conhecer os apartamentos modelos de dois e três quartos. Mas para essa semana vou contar para vocês sobre o apartamento de 3 quartos, sendo 2 suítes, de 107 m2, do Residencial Lara Caralho.

A planta dos dois tipos de apartamentos é a mesma, a diferença está na metragem que muda por este ter um quarto a mais. Achei fantástico por ser possível ver duas opções criativas na hora de decorar.

Assim como eu, tenho certeza que vocês também amarão as dicas que a arquiteta me passou e que servirão de inspiração para vocês.

Então vamos logo para o que interessa, conhecer esse lindo projeto!!

Sala e varanda

Logo que você entra na sala se depara com um lindo painel todo projetado nos mínimos detalhes de traços e ângulos pela arquiteta Sandra.

Existem alguns princípios no design de interiores que são fundamentais na hora de compor um ambiente como harmonia, ritmo, equilíbrio, proporção e outros. Mas o que quero falar aqui para vocês é, o centro de interesse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando projetamos um ambiente, devemos tomar cuidado para não haver competição entre os elementos. É importante que haja algum elemento que se sobressaia, devido a forma, iluminação, tamanho, etc., atraindo nossa atenção.

Nessa sala, me chamou muito atenção o painel atrás do sofá, um verdadeiro exemplo desse princípio que é o centro de interesse.

Painel atrás do sofá é o centro de interesse do ambiente. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Para projetar esse ambiente, a arquiteta optou por ampliar a sala, fazendo a integração da varanda.

Por ser um apartamento com um quarto a mais em relação ao apartamento da matéria da semana passada, Sandra levou em consideração ter mais moradores e, portanto, uma sala maior oferecerá mais espaço gerando melhor conforto para todos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No projeto, a varanda foi fechada por vidro e ela usou uma linda cortina romana que possui uma leveza e transparência certa para dar claridade ao ambiente e harmonizar com todas as tonalidades e texturas usadas para a essa sala.

Cortina romana dá leveza e transparência certa ao ambiente. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Também quero chamar atenção para o tapete. Muita gente tem dúvida na hora de comprar e me perguntam bastante sobre qual a medida ideal.

O tapete também tem o papel de demarcar um espaço, portanto é importante que ele ocupe o espaço de forma completa evitando tropeços.

Veja que na sala desse decorado a arquiteta usou o tapete começando um pouco antes dos pezinhos da frente do sofá e indo até o rodapé debaixo do aparador flutuante da TV. Ela também usou a largura certa para que todos os móveis que compõe esse ambiente ficassem sobre o tapete, como você pode observar na poltrona lateral do sofá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tapete muito bem utilizado para demarcar o espaço. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Detalhes da decoração da sala. Tapete muito bem utilizado para demarcar o espaço. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Detalhes da decoração da sala. Tapete muito bem utilizado para demarcar o espaço. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Detalhes da decoração da sala. Tapete muito bem utilizado para demarcar o espaço. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Detalhes da decoração da sala. Tapete muito bem utilizado para demarcar o espaço. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Sala de jantar

Para a sala de jantar ela usou uma linda mesa redonda para 6 lugares.

A arquiteta também projetou essa cristaleira que é ótima para guardar as louças e taças na medida e tonalidade certa para não atrapalhar a circulação nem poluir a sala.

Ela também usou o vidro reflexivo que ajuda dar a sensação de amplitude ao espaço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra tendência que adoro é não usar tapete na sala de jantar. Deixa o ambiente mais amplo e também é de fácil limpeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Olha que inspiração legal a bancada da cozinha! No dia a dia, para uma refeição informal você pode usá-la, deixando a mesa da sala para ocasiões especiais. Por outro lado, a bancada também pode exercer a função de aparador!

Cozinha e área de serviço

Assim como no apartamento de 2 quartos, todos os armários foram projetados pela arquiteta Sandra Carvalho.

Sandra fala da importância de ter armários com bastante espaço para armazenar as coisas, deixa tudo no lugar certo. Quanto mais organizado, mais prático e funcional. Parece tão óbvia essa dica, mas quanto menor for sua casa mais necessário se faz essa organização.

Adorei a iluminação de led na pia. Além de ajudar na iluminação da bancada dá um charme todo especial!

Detalhes da cozinha. Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Olha que armário legal para a área de serviço. Com o espaço reduzido ela não usou portas aumentando a circulação no espaço e facilitando o manuseio no dia a dia. Ela deixou tudo bem organizado para os mantimentos de limpeza.

Tem o nicho certo para guardar o balde, a tábua de passar roupa, as vassouras, o cabideiro. Perfeito!!

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Suíte do menino

Nesse espaço a arquiteta soube setorizar o ambiente. Ela tem a área de descanso com a cama flutuante e esse lindo painel em madeira delimitando a área. Tem a área de estudos separada e com uma bela mesa e o armário planejado para as roupas e roupeiro.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Quarto da menina

Para a menina ela projetou esse lindo quartinho todo delicado. Todo em tom suave deixando apenas o contraste no papel de parede que, ainda sim, acompanha a mesma palheta de cor do ambiente.

Olha que linda essas luminárias ao lado do painel da cama !!

Destaque também para a delicadeza da cortina que vai do teto ao chão.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Suíte do casal

Para o projeto desse quarto, a arquiteta posicionou a cama abaixo da janela para melhor aproveitamento do espaço e circulação.

Veja que a cabeceira da cama acompanha a altura do beiral da janela. Essa simetria é muito interessante para dar proporção ao ambiente.

Outra dica interessante, foi deixar um pequeno espaçamento do encosto da cama com a janela suficiente para acomodar a cortina que também vai do teto ao chão.

Nessa opção de planta ela optou por fazer o armário. Sandra também usou vidros reflexivos que ajudam dar amplitude ao ambiente dando um toque todo especial.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Agradeço a arquiteta Sandra Carvalho pelas preciosas dicas e pela agradável visita.

Ótima semana para vocês!!

Serviços:

Sandra Carvalho Arquiteta

@sandracarvalhoarquiteta

HC Construtora

Estande de vendas na SQNW 104, Bloco A, Noroeste.

(61) 99655-7060

www.hc.com.br