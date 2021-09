Lindo apartamento decorado para homenagear Lara Carvalho

Projeto elegante e com soluções criativas para apartamento de 2 quartos

Quero compartilhar com vocês a visita guiada, recheada de dicas, que fiz com a Arquiteta Sandra Carvalho, autora dos dois projetos dos apartamentos decorados no estande da construtora HC Construtora.

Nessa visita eu tive a oportunidade de conhecer os apartamentos modelos de dois e três quartos. Sabe aquele projeto de encher os olhos? Cada um tão rico em detalhes que resolvi falar deles separadamente.

Assim, essa semana quero contar apenas sobre o apartamento de 2 quartos, sendo 1 suíte de 86,90 m2, do residencial Lara Carvalho. Tenho certeza que as dicas que a arquiteta me passou durante o tour pelos apartamentos servirão de inspiração para vocês!

Então vamos começar nosso passeio!!

HALL DE ENTRADA

Esse é um apartamento pequeno e para a demarcação do hall de entrada a arquiteta fez uso de dois itens fantásticos.

Ela usou um lindo cesto de palha natural, com uma planta no tamanho e altura certa para não poluir ou atrapalhar a circulação e logo acima, um lindo relógio que ajuda demarcar a área do Hall e que, ao mesmo tempo, integra a área da cozinha. Extremamente funcional no dia a dia.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Eu fiquei apaixonada por esse relógio de parede! E não é só isso, ele está em perfeita harmonia com o estilo de decoração escolhido pela arquiteta bem como com a palheta de cores selecionada para o apartamento.

SALA DE JANTAR

Na sala de jantar uma excelente solução para espaços pequenos é excluir os lugares na ponta da mesa e deixar uma das extremidades encostada na parede.

Aqui ela usou um aparador estreito de madeira e dois lindos vasos equilibrando o ambiente.

Outro truque muito usado é o espelho, ele é ótimo para dar sensação de amplitude ao espaço.

Eu destaco aqui a harmonia que ela fez entre a decoração da mesa (cores dos copos, guardanapos, pratos) com os vasos de plantas e todo o amadeirado usado.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

SALA DE ESTAR E VARANDA

Aqui a sala de estar também exerce a função de sala de TV.

Olha que ideia genial usar esse banco como centro de mesa!! Solução fantástica na hora de reunir os amigos, combinando perfeitamente com o ripado do painel de TV.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Todas as proporções dos móveis calculadas com muito cuidado para oferecer uma boa circulação. Pensar na circulação e no tamanho certo dos móveis é uma dica muito importante para ajudar na sensação de amplitude do ambiente.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Para esse modelo de apartamento a arquiteta manteve a varanda com vegetação como ótima opção para relaxar.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO

Aqui a construtora arrasou na área de serviço em “L” em relação a cozinha. Esse formato ajuda na sensação de amplitude do espaço, uma vez que oferece o isolamento visual da área das roupas penduradas, não sendo necessário o uso de porta separando os dois ambientes.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Todos os armários foram projetados em todos os detalhes pela Arquiteta Sandra Carvalho. O que chama atenção são as cores que ela usou no interior dos armários. Ela fugiu do branco, geralmente usado, para combinar com a palheta de cores usada no ambiente. Amei essa dica!!

Eu não podia deixar de falar aqui de uma dica que sempre defendi e que a Sandra soube executar com louvor no projeto dela: a altura do forno micro-ondas. Essa altura é muito importante e deve se ter muito cuidado na hora do seu planejamento para não ficar alta e causar acidentes.



Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

QUARTO DAS CRIANÇAS

Para o quarto das crianças ela seguiu a mesma palheta de cores de todo o apartamento. Olha que linda as mesas de estudo!!

Tudo combinando, o armário planejado, os quadrinhos, a luminária, as almofadas, o papel de parede. Tudo pensado nos detalhes!

Ela planejou todo o armário monocromático, variando apenas os materiais, com uma composição de laminados e vidros. Veja que a cor interna é a mesma da externa e das prateleiras e cabeceiras das camas. Ficou um charme!

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

SUÍTE PRINCIPAL

Na suíte principal a arquiteta seguiu o estilo e a mesma palheta de cor do resto do apartamento.

Sandra frisa a importância dessa unidade de estilo e cor para que toda a casa tenha a mesma identidade e fique agradável de viver.

Ela trouxe para esse ambiente o mesmo ripado que ela usou na sala. Mas veja que interessante a forma que ela usou, fazendo um ótimo aproveitamento do espaço.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Tenho outra dica de ouro que ela me deu que eu preciso passar para vocês: na hora de escolher o modelo da cama, opte pela que tiver os pés mais para dentro para dar um efeito de cama suspensa. Visualmente fica mais leve, bonita e você não corre o risco de bater o dedinho na hora de arruma-la. Melhor dica de todas, vocês não acham?!

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Por fim, ela projetou uma linda estante para fazer a divisória com o closet que ficou reservado e não interfere na suíte.

Foto: Henrique Kotnick/Jornal de Brasília

Na semana que vem eu volto com a segunda parte da matéria, o apartamento de 3 quartos. Não percam!!

Serviços:

Sandra Carvalho Arquiteta

@sandracarvalhoarquiteta

HC Construtora

Estande de vendas na SQNW 104, Bloco A, Noroeste.

(61) 99655-7060

www.hc.com.br