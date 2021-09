3 dicas práticas para o seu dia a dia

Quando penso no meu Lar, penso em cronograma de organização e sempre tenho em mente produtos e utensílios que facilitarão meu dia a dia

Oi vizinhas! Sou Alessandra Reinaldo do @apedale604, uma das administradoras do @encontrodevizinhasbsb! Está chegando o dia do grande evento de mulheres influencers, o @encontrodevizinhasbsb , no próximo dia 26/09 e nos bastidores estamos cuidando de todos os detalhes com muito amor e carinho para passarmos uma tarde incrível e inesquecível!

Em meio a tudo isso, não deixamos de lado as funções de donas de casa e, para quem me acompanha aqui no instagram sabe o quanto gosto de compartilhar dicas de produtos e maneiras de como cuidar e deixar meu lar mais agradável e acolhedor. Gosto de dividir com as vizinhas que me acompanham meu dia a dia, sempre trazendo dicas valiosas que faço e uso!

E por falar em dicas, trago algumas incríveis que compartilhei recentemente e que tenho certeza que você ira amar.

Quando penso no meu Lar, penso em cronograma de organização e sempre tenho em mente produtos e utensílios que facilitarão meu dia a dia. Pensando nessa praticidade, gostaria de indicar os lenços umedecidos para limpeza diária. Esses lenços são maravilhosos, você pode usa-lo em diversas superfícies, como espelhos, em moveis e no chão mesmo. Todos com aroma para deixar o ambiente ainda mais acolhedor. São lenços destacáveis umedecidos para limpeza pesada ou não, geralmente de 20cm x 30cm.

Você encontra esses e outros produtos na @bradautilidades. A Brada utilidades, além de parceria da 2ª Edição do @encontrodevizinhasbsb é uma loja especializada em oferecer aos seus clientes produtos que facilitam a vida, de nós, mulheres no seu dia a dia. Seu ramo de atividade engloba um mix variado que atende da dona de casa à pessoa jurídica.

Outro produto maravilhoso que amo consumir e que não fico sem ele, são as embalagens institucionais. E a segunda dica de hoje é o detergente líquido concentrado para pia em embalagem de 5 Litros. Faço uso também de embalagens de 5L de desinfetante, amaciante, sabonete líquido. E todos eles eu encontro na @bradautilidades. Rendimento real e garantido pela marca. Funciona da seguinte forma. Você dilui 1 parte em até 10 partes iguais de água, ou seja, sempre diluo 1 litro do detergente concentrado em 5 litros de água. E posso garantir que não perde a eficácia. Pra quem ama custo x benefício, os produtos institucionais são a melhor solução, quando se pensa em economizar.

Como é concentrado você dilui e ainda economiza. No vídeo mostro o passo de como fazer!

E a terceira dica são as embalagens reutilizáveis que, nesse caso, servem para organizar as carnes no freezer e as embalagens redondas servem para salada no pote. Como tenho muita dificuldade em consumir salada, encontrei essas embalagens reutilizáveis. Agora tenho sempre o freezer organizado. As idas ao mercado não foram as mesmas depois dessa prática. Não há desperdício de alimento e compro somente o que realmente preciso.

No caso da salada, você terá organizado para uma semana, podendo variar a cada produção o seu conteúdo.

Podemos encontrar também na Brada Utilidades artigos de decoração, como tapetes para cozinha, beira de cama e banheiro. E sempre que estou por lá não perco nenhuma novidade. Uma sugestão de beleza e decoração de cozinha são esses tapetes de algodão. Além de deixar o ambiente bonito, são de boa qualidade e você pode levá-los à máquina de lavar.

E como agente já sabe, dica boa é dica compartilhada, então já corre na @bradautilidades e garanta seus produtos. Depois quero saber o que achou!

Espero que tenham gostado! Abraços e até a próxima!