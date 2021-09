Decoração: HIO chega a Brasília

Mobiliário feito à mão para aéreas externas com design exclusivo e tecnologia

Trazendo uma experiência inovadora em mobiliário outdoor, a HIO chega a Brasília (na Comercial da QI 09 do Lago Sul). A marca brasileira apresenta peças produzidas manualmente com matérias-primas de alta performance que aliam design exclusivo, versatilidade, conforto e leveza, utilizando tecnologia própria para aéreas externas.

No endereço brasiliense, as criações versáteis para ambientes externos. Entre os best sellers da marca encontra-se a Poltrona Geribá, que com a sua tecnologia pode ser usada dentro e fora d’água, e transforma-se em um almofadão.

A marca 100% brasileira fundada em 2018 pelo empresário Luis Mangini vem conquistando cada vez mais as áreas externas e piscinas do país. No último Big Brother Brasil, a área externa da casa foi decorada com o mobiliário da HIO.

Almofadões e o Sofá Ipanema no BBB21

Chaises São Miguel no BBB21

Para marcar a inauguração da loja na capital, as franqueadas da HIO Outdoor Experience Ana Carolina Naves (@anacarolinanaves) e Michelly Bomfim Macedo (@michelly.bomfim.macedo), levaram para o Museu da República as duas peças mais versáteis da coleção Viva o Sol.

As franqueadas da HIO Outdoor Experience Ana Carolina Naves e Michelly Bomfim Macedo. Foto: Divulgação

Conheça as linhas do mobiliário HIO

Soft Block

Peças modulares feitas sob medida em espuma de alta performance confeccionadas com tecidos com alta resistência a líquidos, combinados com espuma de alta densidade impermeabilizada. Suporte em aço inox, ideal para áreas externa. Tecidos com alta resistência a líquidos, combinados com espuma de alta densidade impermeabilizada. Suporte em aço inox, ideal para áreas externas.

SOFÁ IPANEMA. Foto: Divulgação

POLTRONA PONTA NEGRA. Foto: Divulgação

CHAISE JURERÊ. Foto: Divulgação

CHAISE ANGRA. Foto: Divulgação

BED NORONHA. Foto: Divulgação

Easy Carrying

Peças confortáveis e muito leves que podem ser levadas a qualquer lugar. Enchimento com polímero especial, indeformável e impermeável. Capa removível para lavagem.

CHAISE MARAGOGI. Foto: Divulgação

CHAISE ATALAIA. Foto: Divulgação

CHAISE SÃO MIGUEL E APOIO MILAGRES. Foto: Divulgação

POLTRONA COPACABANA. Foto: Divulgação

ALMOFADÃO MARACAÍPE. Foto: Divulgação

PUFF JERICOACOARA. Foto: Divulgação

PUFF CAIOBÁ. Foto: Divulgação

PUFF IRACEMA. Foto: Divulgação

Aqua

Peças despojadas fabricadas com tecnologia voltadas ao uso dentro ou fora da água.

POLTRONA GERIBÁ. Foto: Divulgação

ALMOFADÃO JOAQUINA. Foto: Divulgação

Serviço

HIO Brasília

SHIS QI 09 Bloco M loja 03 – Lago Sul

Fone: 3034.5549 / 99618.8991

@hio.brasilia