1ª Mostra Villela e Carvalho de arquitetura e decoração

Construtora referência em empreendimento de alto padrão de construção e tecnologia apresenta iniciativa inédita no mercado do Distrito Federal

Uma iniciativa inédita e inovadora em Brasília, idealizada pela construtora que é referência em projetos de alto padrão e tecnologia no Brasil. A Villela e Carvalho apresenta a 1ª Mostra Villela de Arquitetura e Decoração, realizada 100% em formato virtual, com projetos inovadores e inspiradores de renomados escritórios de arquitetura e designers de interiores da cidade para o lançamento do seu mais novo empreendimento no Noroeste, o residencial Azzure.

Para essa 1ª edição da mostra, a Villela e Carvalho convidou os escritórios Studio Denise Zuba, Walléria Teixeira Arquitetura e Interiores, Maai Arquitetos Associados, Studio Pippa, Juliana Leão, Lie Arquitetas e Larissa Dias Arquitetura. Sete estilos diferentes para inspirar as sete plantas do residencial Azzure, empreendimento de alto padrão da construtora no Noroeste. Um edifício criado para surpreender até os mais rigorosos padrões de construção de alto luxo. www.mostravillela.com.br

A mostra Villela e Carvalho explora de forma virtual os projetos criados pelos escritórios com o que há de mais moderno em design e decoração de interiores. Essa experiência inédita na capital irá movimentar todo o mercado imobiliário, com apresentação dos projetos exclusivos em vídeos detalhados, além de entrevistas com os arquitetos selecionados para esta edição de estreia. Através desse formato, os clientes poderão visualizar diferentes estilos e se inspirar com as diversas propostas de decoração, conhecendo a fundo cada conceito e ficando por dentro das tendências no mercado.

Com 53 anos de mercado, a Villela e Carvalho, referência em projetos de alto padrão e tecnologia no Brasil, soma em seu portfólio mais de 1 milhão de metros quadrados construídos em diversas áreas na Região Centro-Oeste. São mais de 51 prédios residenciais e comercias já entregues somente em Brasília. Em volume de obras, de 2019 para 2021, a construtora cresceu significativamente, mesmo em meio a um contexto instável de pandemia, alta na inflação e escassez de materiais. E nos últimos anos a empresa vem se destacando também no Noroeste com projetos de quatro quartos e de alto padrão, tonando-se referência em qualidade construtiva na cidade em apartamentos de luxo. São 21 empreendimentos entregues e em obras somente no novo bairro.

Mostra Villela – Juliana Leão

Mostra Villela – Larissa Dias

Mostra Villela – Lie Arquitetas

Mostra Villela – MAAI Arquitetura

Mostra Villela – Studio Pippa

Mostra Villela – Studio Zuba

Mostra Villela – Walléria Teixeira

Sobre o empreendimento Azzure

Localizado no Noroeste, na SQNW 306, bloco J, o Azzure é um empreendimento com quatro suítes e 60 apartamentos vazados e lineares de 213 m², 238 m² e 287 m². As coberturas, de 409 m², 430 m² e 481 m², possuem quatro suítes e duas varandas. Os apartamentos são todos vazados e com revestimentos de altíssimo padrão. O prédio possui lazer completo com academia, piscina com sauna, brinquedoteca, salão de festas, bicicletário, espaço gourmet, churrasqueira, clean car, sala de jogos/pub, sala de games, além de toda infraestrutura prevista para o condomínio e todos os diferenciais de segurança e sustentabilidade dos demais prédios com a marca Villela e Carvalho no novo bairro do Distrito Federal, a exemplo do Allure, referência de mercado no segmento alto padrão.

Sobre a Villela e Carvalho

Com 53 anos de mercado, a construtora soma em seu portfólio mais de 1 milhão de metros quadrados construídos em diversas áreas. Empreendimentos comerciais e residenciais, shopping centers, hospital, concessionárias, universidade e hotel. A empresa também levou a qualidade da sua obra para o setor energético com a construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) da Fazenda Velha em Jataí, Goiás.

Prédios residenciais de alto padrão se destacam no portfólio da Villela e Carvalho, reconhecida nacionalmente pela qualidade e acabamento de seus projetos como o Life Resort, um grande complexo condominial, às margens do Lago Paranoá; o hotel Jade, atual Blue Tree Premium Jade Brasília, Ilhas Maurício (Park Sul), Pátio Capital, e o Íon Escritórios Eficientes, localizado na L4 Norte e premiado com o Prêmio Master Imobiliário na categoria comercial. Levam também a assinatura da VeC, concessionárias, faculdades, expansão de shoppings, uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica) e, mais recentemente, duas usinas fotovoltaicas: Plasma e Mestre D’armas.

A construtora também vem se destacando no Noroeste com projetos de quatro quartos e de alto padrão, tonando-se referência em qualidade construtiva na cidade em apartamentos de luxo. São 21 empreendimentos entregues e em obras somente no novo bairro a exemplo do Viverde, o primeiro habite-se do Noroeste.

