Musical sobre Judy Garland retorna a Brasília

Espetáculo “Judy: o Arco-íris é Aqui”, estrelado por Luciana Braga, estará em cartaz, de sexta a domingo, no Teatro Royal Tulip.

O espetáculo “Judy: o Arco-íris é Aqui’ retorna a Brasília para uma curta temporada: neste fim de semana, de sexta (1/3) a domingo (3/3), às 18h, no Teatro Royal Tulip. A peça, protagonizada por Luciana Braga, entrelaça, de forma não linear, a biografia de Judy Garland com a história pessoal da atriz, numa metalinguagem que navega entre passado e presente, ficção e realidade, costurada por sucessos como “Over The Rainbow”, “The Man That Got Away”, “Get Happy”, entre outros.

Em matéria publicada pelo Jornal de Brasília em abril do ano passado (com informações do jornal O Estado de S. Paulo), o diretor e dramaturgo Flávio Marinho – amigo de longa data de Luciana Braga – explica que não se trata de uma biografia musical convencional. “Ao longo do processo de escrita, fui entrelaçando fatos biográficos de Judy com os da Luciana, o que resultou em uma autoficção”, conta Marinho. De fato, ao longo do espetáculo, o público descobre detalhes da trajetória da cantora americana desde seus 2 anos de vida até os 47, quando morreu precocemente depois de uma overdose de remédios. E também da atriz brasileira que, além da semelhança física, passou por altos e baixos na carreira, da mesma forma que Judy.

Acompanhada de dois pianistas (André Amaral e Liliane Secco), Luciana interpreta 12 canções pinçadas do repertório de Judy – só foram traduzidas as que ajudam a narrar a história. E duas tocam mais a atriz: a primeira da peça, If You Feel Like Singing, Sing, e um dos grandes hits de Judy, The Man That Got Away. Over the Rainbow?

A obra fala ainda de uma faceta pouco conhecida da estrela, e da capacidade do ser humano se reinventar e se redescobrir, assim como fez Judy, muitas vezes longe do olhar do seu público.

O espetáculo é uma realização de Marinho D’Oliveira Produções Artísticas, com direção musical de Liliane Secco, direção de Flávio Marinho.

Judy: O Arco-íris é Aqui

Teatro Royal Tulip (Royal Tulip Brasília Alvorada), de sexta (1/3) a domingo (3/3), às 18h.

Clique aqui para informações.