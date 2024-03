Amaro de Freitas e Zé Manoel, Carmela e atrações gratuitas na Casa do Cantador são destaques no fim de semana do DF

A programação também conta com o Bloco Eduardo e Mônica na despedida do Carnaval, Feira de Discos e apresentação de humor com Léo Lins. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (01) e domingo (03)

A programação deste fim de semana em Brasília está recheada de eventos para todos os gostos. A Caixa Cultural recebe o show de Amaro Freitas ao piano e Zé Manoel na voz, em homenagem ao lendário álbum Clube da Esquina. O projeto já passou por Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Já o Sesc Garagem recepciona a recém-eleita cidadã honorária da capital, Carmela que apresenta espetáculo baseado em fatos biográficos. E para animar ainda mais a programação, a Casa do Cantador recebe a segunda edição do Festejo Unindo, com música, teatro, exposições de artesanato, oficinas de grafite e Breaking. Confira a lista completa.

Amaro Freitas e Zé Manoel apresentam Clube da Esquina

A Caixa Cultural apresenta Amaro Freitas ao piano e Zé Manoel na voz, de 1 a 3 de março, em um show que faz homenagem ao lendário álbum Clube da Esquina.

Os músicos visitaram as canções do álbum lançado em 1972, que reuniu Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Fernando Brandt, além de outros grandes nomes da música mineira.

Amaro Freitas e Zé Manoel

Local: CAIXA Cultural Brasília

Endereço: SBS Quadra 4 Lotes 3/4

Datas: de 1 a 3 de março de 2024

Horários: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h Ingressos: R$ 15 (meia – clientes CAIXA e casos previstos em lei) e R$ 30 (inteira) | Vendas na bilheteria do teatro e das 13h no site bilheteria cultural

Vai Carmela

A grande artista Carmela chega com tudo no Sesc Garagem, para uma apresentação baseada em fatos biográficos da sua vida. O espetáculo acompanha sua infância, juventude na Europa e o seu retorno para o Brasil. “Nascida” em 2016, a apresentadora ganhou a esfera popular num show de Preta Gil, quando subiu ao palco diante de 40 mil pessoas. Desde então se apresenta com graça e humor.

Vai Carmela

Data: 01 – 03 de março, às 19h

Local: Sesc Garagem (913 Sul)

Ingressos: R$ 20,00 (valor único de meia-social) à venda pelo da site Sympla.

Festejo Unindo Tribos

Em sua segunda edição, o Festejo Unindo Tribos irá reunir diversas vertentes culturais na Casa do Cantador na Ceilândia. Com vários gêneros musicais, teatro, exposições de artesanato, oficinas de grafite e Breaking. Com realização do Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Menino de Ceilândia, o evento acontecerá nos dias 2 e 3 de março, com entrada gratuita.

O festejo contará com muito rock’n’roll com as bandas Plebe Rude, Baratas de Chernobyl, Fuzuê Candango, Cálida Essência e Rota 040 e muito mais.

2ª edição do Festejo Unindo Tribos

Local: Casa do Cantador – Ceilândia

Data: 2 e 3 março, sábado e domingo

Horário: 16h às 22h

Retirada de ingresso antecipado no site Rockout.

Despedida do Carnaval com o Bloco Eduardo e Mônica

O Carnaval mal acabou, e o retorno foi mais rápido que o esperado, um dos blocos mais tradicionais de Brasília retorna, com o evento “Ressaca – O Grande Encontro”. A piscina de ondas do Parque da Cidade será o palco para uma estrutura vip com praça de alimentação, atrações musicais e muita diversão. Já é neste sábado (2), a partir das 16h, com ingressos limitados.

Ressaca – O Grande Encontro

Local: Piscina de Ondas – Parque da Cidade

Local: Parque da Cidade – Brasília, DF, 70297-400 Data: 2 de março de 2024

Horário: A partir das 16h

Ingressos: Ingresse.

Tropicália! – Feira de Discos

A 2ª Edição da Tropicália! – Feira de Discos será realizada na INFINU, nos dias 02 e 03 de março. O evento traz a nostalgia da música tocada em vinil, além de expositores e DJs com vários sets especiais.

Tropicália! – Feira de Discos

Data: 02 e 03 de Março

Horário: Das 12h às 20h

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67

Entrada Franca

Léo Lins em novo espetáculo

Léo Lins se apresenta neste sábado (2) com o novo espetáculo, “Peste Branca”! no Teatro do Museu Nacional. No stand-up, o comediante utiliza do humor ácido para percorrer a camada de hipocrisia em temas como representatividade, linguagem neutra e conservadorismo

Léo Lins em: Peste Branca

Data: 02 de Março, Sábado

Horário: 19h e 21h

Local: Teatro do Museu Nacional – Setor Cultural Sul, Lote 2 próximo à Rodoviária do Plano Piloto Ingressos: Ingresso digital

A Fabulosa Fábrica de Música

O Teatro Unip recebe o musical A Fabulosa Fábrica de Música neste sábado (2) e domingo (3). A peça conta a aventura de três crianças, que acidentalmente, quebram uma caixinha de música que esconde um poder mágico, o de trazer música ao mundo. Com direção de Roberto Bomtempo, texto original de Adalberto Neto e direção musical de Roger Henri, o musical promete encantar crianças e adultos.

A Fabulosa Fábrica de Música, O Musical Data: 02 e 03 de Março de, Sábado e Domingo Horário: Sábado, às 19h e Domingo, às 16 e às 19h Local: Teatro UNIP (913 sul)

Ingressos: Sympla

Viajando com Tapetes Contadores de histórias

Está chegando ao fim a temporada com o coletivo Tapetes Contadores, na Caixa Cultural, com mais de 60 obras o grupo viaja pelos quatros cantos do Brasil, pesquisando culturais tradicionais. Com coloridos bonecos, vestimentas, tapetes, caixas, painéis e livros, costurados e bordados, a programação é gratuita e de classificação livre para todos os públicos.

Viajando com Tapetes Contadores

Local: CAIXA Cultural Brasília

Visitação: até 3 de março de 2024

Horário: das 9h às 21h, de terça-feira a domingo Bilheteria: entrada franca