2ª edição do Festejo Unindo Tribos chega a Ceilândia

Casa do Cantador reunirá diferentes vertentes culturais neste fim de semana. No domingo, Plebe Rude e Baratas de Chernobyl marcarão presença.

Neste fim de semana, sábado (2/3) e domingo (3/3), a Casa do Cantador, na QNN 32 da Ceilândia, receberá a segunda edição do Festejo Unindo Tribos, das 16h às 22h. O evento – promovido pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Cultural Menino de Ceilândia – reunirá diversas vertentes culturais e, consequentemente, públicos diferentes também. Todos eles, em único espaço, curtindo música, teatro, exposições de artesanato, oficinas de grafite, breaking. A entrada é gratuita e livre para todas as idades, mediante a retirada de ingresso antecipado (clique aqui).

“O projeto nasceu em 2019, no Recanto das Emas, onde colocamos tribos especificamente do rock. Nesta edição, buscamos ousar mais e variar com tribos do samba, do axé, do rap, do teatro, além do rock”, conta Ney Corrêa, um dos idealizadores do evento e baterista do grupo Baratas de Chernobyl. “A intenção é levar ao público essa mistura das culturas, até porque as pessoas vivem muito “nichadas”, e esse contato com outras realidades é muito importante para romper bolhas sociais e proporcionar a vivência de novas experiências”, completa o músico.

No sábado (2/3), a cantora Kika Ribeiro e banda levarão um som que mescla axé e samba. Mamulengo Presepada, As Batuqueiras, Orquestra Menino de Ceilândia, DJ Smoogg e Samba da Guariba também farão o setlist deste dia que promete desde samba, marchinhas, axé, rock, dentre outros. As crianças poderão se divertir com pintura de rosto e teatro durante toda a programação.

Já o domingo (3/3) será de muito rock’n’roll com as bandas Plebe Rude, Baratas de Chernobyl, Fuzuê Candango, Cálida Essência e Rota 040. Eles prometem balançar a Casa do Cantador com o melhor do rock dos anos 80, 90 e do século 21. Haverá ainda Teatro Infantil com o grupo Criartistas e apresentações de outros gêneros musicais. Afinal, a ideia é unir tribos.

Quem curte Hip Hop, poderá participar da oficina de breaking e grafite com bate-papo ao final. Informações no perfil do Instagram @unindotribos.

Festejo Unindo Tribos

Dias 2 e 3 março, sábado e domingo, das 16h às 22h, na Casa do Cantador (QNN QD 32 – Ceilândia).

Retirada de ingresso gratuito antecipado (clique aqui)

Livre para todos os públicos

Outras informações no Instagram: @unindotribos.