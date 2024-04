Lançamentos da semana na música nacional

Por Fernando Viana – Especial para o JBr

A diversidade dita o ritmo da movimentada semana no cenário da música brasileira. Manu Bathidão lança seu novo álbum “Daqui Pra Sempre”, enquanto o pagodeiro Gabriel Abayomi aposta em um pagodinho romântico, com a sua nova faixa “Seja do Jeito que For”. Já os rappers Choice e Pelé Mil Flows uniram sua rimas para uma nova canção. Confira 8 faixas escolhidas pelo JBr para você escutar neste fim de semana.



Daqui Pra Sempre (Manu Bathidão)



A nova sensação da música sertaneja Manu Bathidão, que se tornou sucesso nacional e internacional, lançou nesta semana três faixas exclusivas do seu novo trabalho “Daqui Pra Sempre”. O quarto volume de “Daqui pra Sempre”, seu futuro DVD, tem o sucesso “Se Não For Tu”, parceria com Melody, que já bateu 5 milhões de reproduções.



Destino – 1Kilo

O tradicional grupo de rap apresenta, nesta sexta (26), o novo single “Destino”, que tem o feat inédito de Pelé Mil Flows e Choice. Os rappers –– que já competiram várias vezes durante as batalhas de rimas –– resolveram unir forças para fazer uma canção romântica.

Seja do Jeito Que For – Gabriel Abayomi

O cantor e compositor Gabriel Abayomi chega, nesta sexta(26/4), com a segunda música do projeto “Encontro Precioso”: a faixa “Seja do Jeito que For”, uma balada romântica, com participação de Becca Parret. O cantor, também integrante da banda do Thiaguinho e compositor do hit “Caraca, Muleke”, vem trabalhando paralelamente na sua carreira solo.



Diferentona In The Sun – Vintage ( Samyra Show)

Um dos grandes nomes do forró, a cantora cearense Samyra Show solta a última música do EP “Diferentona In The Sun –Vintage”. A faixa fica disponível a partir desta sexta (26/4) nas plataformas. O álbum de Samyra tem 6 regravações de sucesso: “Primeira Vez”, “Não Me Toca”, “Coração Toma Cuidado”, “Mil e Um Motivo”, “Eu Te Perdoo” e “Erro Bom”.





Histórias – Caninana

O novo EP “Histórias”, do cantor e compositor Caninana, fica disponível nesta sexta-feira (26/4). Conhecido pelas composições que viraram grandes hits nas vozes de Wesley Safadão e Xand Avião, ele aposta em um álbum de regravações. O novo projeto do poeta conta com a participação de Zé Vaqueiro, Taty Girl, Josué Bom de Faixa, Junior Vianna e Iguinho & Lulinha.



2002 – Miltinho

O sambista paulistano Miltinho apresenta ao público o seu novo álbum “2002” nesta sexta (26/4). A faixa de destaque é a mesma que dá nome ao EP. A letra da canção aborda o tema pandemia.



A Jiripoca Vai Piar (Jiraya Uai)

A febre do eletronejo Jiraya Uai chega com uma nova versão para o modão “A Jiripoca Vai Piar”. A música já está disponível para quem quiser curtir. O DJ, que ganhou muitos fãs no ano de 2024, conta com o apoio do astro do sertanejo Gusttavo Lima. O embaixador é quem canta a canção gravada por Daniel.



Melhor Momento pt. 2” (Felp 22)

Felp 22 lançou, na noite desta quinta-feira (25/4), o álbum “Melhor Momento Parte II”. O trabalho destaca a jornada emocional, do artista, com reflexões sobre suas experiências vividas nos últimos anos. O traper é conhecido por hits como “Paranoia” e “Acredite em Você”.