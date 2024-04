Sesc+POP com IZA, Festival Samba Prime e Roupa Nova animam fim de semana no DF

O fim de semana do Distrito Federal com opções de programação para todos os gostos. Neste sábado (27), a cantora IZA chega em Brasília com o projeto Sesc+POP. Já no terceiro ano consecutivo, o Festival Samba Prime reúne neste fim de semana grandes sambistas e pagodeiros e a banda Roupa Nova completa 40 anos de uma trajetória musical que marcou gerações com dois shows. Veja o que fazer em Brasília entre sexta-feira (26) a domingo (28).

SESC+POP, com IZA, Cynthia Luz e artistas brasilienses

Depois do sucesso do Sesc+Samba — que trouxe o cantor Péricles para Brasília e reuniu mais de 20 mil pessoas em um evento gratuito na Praça do Cruzeiro — no sábado (27), será a vez de grandes nomes da música pop brasileira agitarem o DF durante o SESC+POP com: IZA, Cynthia Luz, as Margaridas e a DJ Ketlen no Guará. A expectativa do Sesc-DF é reunir 10 mil pessoas no evento.

SESC+POP

Dia 27 de abril

Local: gramado ao lado da Av. Contorno, em frente a QE 17, conj “A”, Guará II – Distrito Federal

Ingressos: retirada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível. Classificação indicativa: livre

Festival Samba Prime

Um dos eventos mais populares em Brasília nos últimos anos, o Festival Samba Prime chega na sua terceira edição, no próximo sábado (27), no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha. Entre as atrações confirmadas, Sorriso Maroto, Raça Negra, Mumuzinho, Parangolé e Grupo Revelação. São 12 horas de shows, sem interrupção.

Samba Prime Brasília

Dia: Sábado (27), a partir das 13h

Local: Estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha (Eixo Monumental)

40 anos de Roupa Nova

Celebrando seus 40 anos de estrada, a banda Roupa Nova, chega para atender aos fãs em Brasília neste fim de semana, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A apresentação conta com gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares.

Roupa Nova em Brasília

Data: 26 e 27 de Abril de 2024, Sexta-feira e Sábado

Horário: 22h.

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação Indicativa: 14 anos

Turnê Jão

O cantor Jão retorna para o quadradinho, neste sábado (27) com a super turnê, Terra, Ar, Água e Fogo, a apresentação faz parte da divulgação do seu quarto álbum de estúdio “Super”. Agora, o artista explora uma grande combustão na qual a trilha sonora passa por sentimentos, sonhos e contos.

Jão em Brasília 2024

Data: 27 de Abril

Horário: Em breve

Local: Arena BRB

Classificação: 16 anos

Projeto Coisa Fina celebra Milton Nascimento

Os fãs do cantor Milton Nascimento já tem compromisso marcado neste final de semana. Nos dias 27 e 28, o Projeto Coisa Fina apresenta o espetáculo ‘Milton 80 – Projeto Coisa Fina convida Vanessa Moreno’ na CAIXA Cultural Brasília. Neste show, as composições do artista ganham novos arranjos.

Criado há 15 anos pelo saxofonista Daniel Nogueira e o contrabaixista Vinicius Pereira, o Projeto Coisa Fina é conhecido por explorar repertórios da memória musical brasileira com novidades.

Milton 80 – Projeto Coisa Fina convida Vanessa Moreno

Local: CAIXA Cultural Brasília. SBS Qd 4 Lt 3/4 Asa Sul

Data: 27 e 28 de abril de 2024

Horário: sábado, às 20h, e domingo, às19h Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Bilheteria: de terça a sexta e domingo, das 13h às 21h, e sábado, das 9h às 21h

Duração: 70 minutos

Cantora portuguesa Mariza no Ulysses Centro de Convenções

A cantora portuguesa Mariza, uma das maiores vozes do fado, volta ao Brasil para uma turnê que marca o retorno da artista aos palcos brasileiros. Na capital, ela se apresenta no próximo sábado (27), no Ulysses Centro de Convenções, e promete encantar o público com sua voz poderosa e interpretação única do fado e da música lusitana.

MARIZA

Data: Sábado, 27

Horário: 21h

Abertura dos portões: 19h

Local: Centro de Convenções Ulysses – Sala Planalto

Duração: Aproximadamente 1h50 Classificação indicativa: 14 anos

Espetáculos

“2+2=5” no CCBB

A Agrupação Teatral Amacaca, criada pelo diretor Hugo Rodas, chega ao CCBB Brasília com seu mais novo espetáculo: “2 + 2 = 5” . Inspirado em “1984”, famosa obra do autor britânico George Orwell, a peça, dirigida por Felipe Vidal, leva para a cena o ambiente distópico criado em 1948 pelo escritor, para discutir o totalitarismo. Numa cidade fictícia, num tempo futuro, a sociedade vive sob severa vigilância de um sistema opressor, que utiliza a tecnologia para privar as pessoas da liberdade de agir e pensar.

2 + 2 = 5”

Data: De 26 de Abril a 12 de Maio de 2024

Horário: De Sexta-feira a Sábado, às 20h, e Domingo, às 18h

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – St. de Clubes Sul, Trecho 02

Classificação: 12 anos

“A Tropa” com Otávio Augusto

Em cartaz há sete anos com o espetáculo, que já rodou o Brasil e coleciona prêmios, o ator Otávio Augusto chega a Brasília com a peça “A Tropa” em curta temporada no Teatro UNIP (913 Sul), neste sábado (27) e domingo (28). Na peça, um pai hospitalizado recebe a visita de seus quatros filhos. O que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações, tendo como pano de fundo os últimos 50 anos de história brasileira.

A Tropa

Data: 27 e 28, Sábado e Domingo

Horário: Sábado, às 20h, e Domingo, às 19h30. Local: Teatro UNIP (913 sul)

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

TJ Fernandes apresenta comédia no Teatro Brasília Shopping

No palco do Teatro Brasília Shopping, o ator e jornalista TJ Fernandes faz uma grande homenagem especial aos 64 anos de Brasília com uma nova comédia stand up comedy. Reunindo os melhores textos de sua carreira, o espetáculo promete arrancar risadas ao explorar inúmeras referências ao cotidiano brasiliense, os shows acontecem neste final de semana, às 20h.

TJ Fernandes em especial de comédia

Datas: 27 e 28, sábado e domingo

Horário: 20h

Local: Teatro Brasília Shopping

