Rainha Elizabeth 2ª tem túnel secreto que liga palácio a bar em Londres

O duque de York, Jack Brooksbank, casado com Eugene Victoria, neta da rainha Elizabeth 2ª, 95, revelou que existe um túnel secreto que liga o Palácio de St. James, uma das moradias oficiais da monarca, ao Duke’s Bar, um dos bares históricos de Londres.

Brooksbank revelou a passagem secreta ao colunista real Richard Eden, do jornal Daily Mail. Ele viveu no palácio com Eugene por cerca de 10 anos, até o casamento em 2018, quando o casal real se mudou para Windsor. Ele afirmou que adoraria usar o túnel, porém nunca o fez. Na conversa, o duque também não revelou se a rainha costuma frequentar o local. O Duke’s Bar fica no hotel cinco estrelas Duke’s Hotel, localizado em frente a Clarence House, residência oficial do príncipe Charles, 72.

Recentemente, a rainha recebeu orientações médicas para reduzir o consumo de álcool. Segundo a revista Vanity Fair, apesar de a monarca ter boas condições de saúde, os médicos afirmaram que ela deveria deixar de beber seus drinks. “Disseram à rainha que desistisse de sua bebida noturna, geralmente um martíni”, contou uma fonte próxima à família real britânica. “O álcool acabou. Os médicos querem ter certeza de que ela está o mais saudável possível e em forma”, disse outra fonte.

Segundo os dois amigos da família, a rainha poderá consumir álcool em ocasiões especiais, e a medida de cortar o consumo seria para ela se preparar para sua agenda ocupada e para as celebrações do Jubileu de Platina, em junho de 2022. “Não é realmente um grande problema para ela, já que ela não bebe muito, mas parece um pouco injusto que, nesta fase de sua vida, ela esteja tendo que desistir de um dos poucos prazeres”, completou a fonte próxima à família.

Apesar de a rainha não ser vista bebendo em público, fontes do palácio disseram que ela costuma beber na maioria das noites, e que sua bebida favorita é o martíni seco, bebida que também é a preferida do príncipe Charles. Além disso, ela também toma uma taça de vinho doce e uma taça de champanhe antes de dormir. No entanto, agora ela poderá beber água e refrigerantes.