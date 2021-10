Modelo envolvida no “Caso Kevin” terá de depor novamente

Os investigadores querem saber por que Bianca deu versões diferentes sobre o ocorrido na noite da morte do artista, ocorrida em maio

A modelo fitness Bianca Dominguez, que estava no quarto de um hotel no Rio de Janeiro quando o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, caiu, em 16 de maio deste ano, será chamada para um novo depoimento. Quem determinou a reconvocação foi o promotor Marcos Kac, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).

Os investigadores querem saber por que Bianca deu versões diferentes sobre o ocorrido na noite da morte de Kevin. A 16ª DP (Barra da Tijuca) fará a intimação. Caso a modelo não compareça espontaneamente, poderá ser requerida sua condução coercitiva. A informação é do jornal Extra.

Um dia após o acidente, em maio, Bianca disse à polícia que mantinha relações sexuais com o Kevin na varanda do quarto momentos antes da queda. Em agosto, no entanto, a modelo mudou a versão e disse que o cantor estava dentro do quarto, e não na varanda, discutindo com o amigo Victor Elias Fontenelle, o MC VK.

A informação das duas versões foi repassada a Polícia Civil e ao Ministério Público. Bianca narra uma briga “acalorada” e “com gestos bruscos” entre MC Kevin e MC VK sobre a possibilidade de a esposa do funkeiro, a advogada Deolane Bezerra, hospedada na suíte 1305, estar chegando. Os dois estariam em pé, indo para a varanda, e o desentendimento teria motivado o funkeiro a passar as pernas pelo parapeito.

Na ocasião, Bianca foi intimada a depor, mas se recusou e disse que só falaria através de carta precatória — instrumento jurídico utilizado para oitiva em outra comarca. Também em agosto, MC VK, e Jhonatas Augusto Cruz, outro amigo de MC Kevin, reafirmaram na 16ª DP não ter havido brincadeiras e insinuações sobre a chegada de Deolane tampouco discussão sobre o programa sexual que o funkeiro fazia com a modelo naquele momento, contrariando a nova versão dela.