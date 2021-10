Os 4 AMIGOS retornam para Brasília com elenco completo

Amizade, segundo o dicionário é: sentimento de afeição, estima, ternura que une uma pessoa a outra sem implicar, necessariamente, a existência de laços de família.

Digamos que o dicionário acertou na definição do que é o 4 Amigos. Dihh, Thiago, Afonso e Márcio são amigos de longa data, e a partir da ideia de montar um grupo para simplesmente ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado, surgiu o maior grupo de stand-up do Brasil.

A proximidade entre os comediantes fica evidente dentro e fora dos palcos. Além da qualidade individual, quando se juntam, a risada é ainda mais garantida.

Os 4 se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo. Os estilos únicos e muito bem definidos de cada comediante agregam qualidade e diversidade ao show. Eles apresentavam a Fila de Piadas, conteúdo de muito sucesso na Internet. Inclusive de uma das filas, acabou surgindo um especial completo: Te Apresento Meu Amigo, atualmente com mais de 3 milhões de visualizações no canal do YouTube.

SERVIÇO:

Espetáculo: 4 AMIGOS

Atrações:

Thiago Ventura

Afonso Padilha

Dihh Lopes

Marcio Donato

Data: 11 e 12 de Dezembro de 2021.

Sessões:

11.12 (Sáb) às 15h

11.12 (Sáb) às 19h

12.12 (Dom) às 16h

12.12 (Dom) às 18h (esgotada)

12.12 (Dom) às 20h (esgotada)

Local: Museu Nacional da República

Valores:

R$ 130,00 | R$ 65,00 (meia-entrada*)

*Meia-entrada apenas para os casos previstos em lei. Não aceitamos kilo de alimento.

Compra online: www.ingressodigital.com

Link para antecipados: https://bit.ly/2LDsBJF

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 9 9212.9500 / (61) 9 9642-9480 / (61) 9 8109.9080