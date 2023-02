Polícia encontra carro de Péricles em desmanche em SP

Imagens de câmera de segurança da casa ao lado mostram o cantor sendo rendido, com as mãos para cima e os suspeitos armados

A Polícia Civil de São Paulo (PCSP) encontrou, na tarde desta sexta-feira (17), o carro roubado do cantor de pagode Péricles em um desmanche, na zona leste da capital.

O cantor foi assaltado em frente à casa da mãe, em Santo André, na noite de ontem (16). No momento do crime, Péricles estava com a esposa e a filha de 3 anos.

Veja as fotos:

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Imagens de câmera de segurança da casa ao lado mostram o cantor sendo rendido, com as mãos para cima e os suspeitos armados.

Após o crime, a família registrou um boletim de ocorrência. Na manhã desta sexta, a corporação recebeu uma denúncia de que o carro estaria na região do parque São Lucas, onde foi encontrado.

Com isso, a polícia agora tenta encontrar impressões digitais no veículo que possam identificar os criminosos.

No carro, havia diversos cartões de crédito, a certidão de nascimento e material escolar da filha do cantor.