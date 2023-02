Selena Gomez fala sobre ganho de peso por conta de medicação: “Prefiro ser saudável e cuidar de mim”

Cantora mandou o recado em uma live no Tik Tok e encorajou as mulheres a se cuidarem independente de qualquer coisa

Selena Gomez tem dado o que falar nos últimos dias por causa de uma treta envolvendo Hailey Bieber, porém tudo isso parece ter ficado no passado. A musa disse em uma live feita no Tik Tok que pretende continuar cuidando de sua saúde, e ainda falou sobre o ganho de peso que os remédios causam.

“[Quando estou tomando] Tendo a manter muito peso, e isso acontece muito normalmente. Quando estou fora disso, tendo a perder peso. Eu só queria dizer e encorajar qualquer um que sinta algum tipo de vergonha exatamente pelo que está passando, e ninguém sabe a verdadeira história. Eu só quero que as pessoas saibam que você é linda e maravilhosa. Sim, temos dias em que talvez nos sintamos como merda, mas prefiro ser saudável e cuidar de mim. Meus medicamentos são importantes e acredito que são eles que me ajudam”, disse a cantora.

A musa ainda diz que não é modelo e nunca será, enaltecendo o trabalho das musas que aparecem em toda parte do mundo. “Eu definitivamente não sou isso. Eu só queria dizer que amo vocês e obrigada por me apoiar e entender. E se não, vá embora, porque honestamente não acredito em envergonhar as pessoas por [seus corpos] ou qualquer coisa”, finalizou.