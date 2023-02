Maria relembra expulsão do BBB: “Foi um erro que não me definia”

Cantora usou as redes sociais para relembrar da agressão contra Natália Deodato durante o jogo da discórdia no BBB 22

Maria usou as redes sociais para relembrar o jogo da discórdia no BBB 22 que levou a sua expulsão da casa mais vigiada do Brasil. A cantora relembrou do episódio com o balde em Natália Deodato e ainda disse que o que fez no passado não a definia como pessoa.

“Hoje, dia 15 de fevereiro de 2023, faz exatamente um ano desde que fui desclassificada do BBB. Na época eu me pronunciei sobre o assunto, como me senti, como foi a volta pra casa, mas foi muito tirado de contexto o que eu disse. Eu levava muito hate. Comecei a me distanciar um pouco pra entender aquela onda de exposição, pessoas me atacando gratuitamente todos os dias”, disse ela.

Ela ainda diz que foi um processo complicado entender tudo que acontecia. “Foi um processo árduo, que exigiu muita coragem, entender que aquilo faz parte, que foi um erro que cometi e não me definia. Nesse período todo me recolhendo comecei a entender o que aconteceu com minha cabeça naquela época. Foi o período que mais tive que entender quem era eu mesma”, desabafou.