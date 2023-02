Léo Santana platina cabelo para agenda cheia no carnaval: “Carnaval do GG”

Cantor abriu a temporada do carnaval ontem (16), platinando o cabelo a tarde e subindo no trio no melhor estilo do GG

Olha ele! Léo Santana está fazendo o maior sucesso e já podemos garantir que ‘Zona de Perigo’ é a música do carnaval deste ano. O GG da Bahia platinou o cabelo para fazer a sua temporada de shows esse ano e abriu alas com uma fantasia pra lá de sexy. À tarde o muso descoloriu o cabelo e disse que está gostando mais dos cabelos loiros platinados. “Vambora sem filtro pai, platinando o pivetinho” “Hoje começa oficialmente o carnaval do GG, tem que dar o talentinho com o homem”, disse ele, que depois apareceu com uma roupa toda trabalhada no couro para o carnaval.