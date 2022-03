Now United chega ao Brasil e desembarca em Guarulhos

A banda aumentou de oito para onze o número de apresentações previstas para os próximos dias no Brasil

O Now United chegou ao Brasil no final da manhã deste sábado (5) para o início da turnê mundial Wave Your Flag World Tour 2022, que tem o país como ponto de partida. O grupo musical desembarcou em Guarulhos (SP), onde foi recepcionado por fãs no aeroporto.

Com vozes de diversas nacionalidades, incluindo a brasileira Anny Gabrielly, 19, a banda aumentou de oito para onze o número de apresentações previstas para os próximos dias no Brasil, passando por cidades como Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Recife.

O primeiro show, que acontece na sexta-feira (11) em Porto Alegre, ainda tem ingressos disponíveis para venda. Depois do Brasil, o grupo embarca para Portugal, onde se apresenta em Porto e Lisboa.

O Now United é formado por 18 integrantes, dos quais 12 artistas desembarcaram no país neste sábado –Any Gabrielly estava entre eles. No Twitter, a chegada do grupo gerou comoção entre os fãs.

“Conheci os 18 membros do Now United. Só tenho foto com 9 deles e outros registros com 14 deles. Mas a felicidade vai muito além de ter fotos. É poder ter conhecido de perto, ter visto eles ao vivo, poder demonstrar todo amor e carinho que tenho por eles”, escreveu uma delas.

Em dezembro de 2021, o grupo esteve no Brasil e se apresentou no palco do Domingão com Huck, com performances das músicas “Future Me” e “Wave Your Flag”. Os integrantes do Now United ainda se encontraram com uma fã-mirim para fazer uma surpresa.