Simplesmente não reaja! Vyni canta apaixonado para Eliezer…

Tadinho do bacharel em Direito que está caindo de amores pelo garanhão da edição

Póbi do Vyni, gente! O cearense está mesmo muito apaixonado pelo Eliezer e não está sabendo disfarçar mais. Durante uma conversa na festa de quarta-feira, (2), a dupla decidiu se afastar para não se prejudicarem mutuamente no jogo e o apaixonado seguiu à risca se afastando do amado. Mas na festa desta sexta-feira, (5), Eli curtiu o show de Glória Groove e Pedro Sampaio bem coladinho com o rapaz — inclusive quase rolando um beijo.

Eu pensei que ia pic.twitter.com/Ub1xr9GkGG — Bruno Laurentino (@br_laurentino) March 5, 2022

Depois, o publicitário estava danado de bêbado e o cearense foi cuidar do rapaz. Você acredita que o rapaz ficou cantando “Lenda” de Sandy e Junior para o seu crush? Pois sim! A cara da Natália foi impagável! E depois, o participante ficou embalando o moço como se ele fosse um neném. Ô meu Deus…

Vyni não sai de perto do Eli 😂 Natália já chegou há tempos pra cuidar dele, mas… OLHA A CARA DELA #BBB22 #festabbb pic.twitter.com/TGf7iZ5X9C — #BBB22 (@bysincerona) March 5, 2022

O corpo do Eli sendo embalado pelo Vyni 🥺🤏🏻 #BBB22



pic.twitter.com/rQ3xT9DRtu — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 5, 2022

Mas uma coisa é fato, leitor(a): Eli provoca muito o coitadinho que está muito apaixonado e não sabendo lidar com esse sentimento. Poxa, ele podia respeitar né?