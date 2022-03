Momento fofo! Arthur Aguiar e Douglas tem conversa emocionante sobre as filhas

Os atores sentaram para falar sobre Morena, Maria Flor e Sophia!

Nem só de Eliezer viveu a festa desta sexta-feira, (4) viu? Teve um momento muito bonitinho que precisa ser dividido: a conversa de Arthur Aguiar e Douglas Silva sobre as filhas.

Tudo começou com DG desabafando que estava com saudades da família e estava no programa por causa das filhas e da esposa, Carol. Ele comentou que o combinado com a esposa foi que se o bicho pegasse, ele pedisse para sair, mas o ator disse a Arthur que só sai quando o público quiser. E chorou ao falar delas.

DG tá meio chateado e com saudades da família e o Arthur tá tentando consolar ele um pouco. pic.twitter.com/dQ1RjLca3C — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) March 5, 2022

Depois, os dois comentaram a coincidência de Maria Flor e Morena, filhas de DG, e Sophia, filha de Arthur, estavam deitadinhas durante os vídeos quando ganharam a ‘Prova do Anjo’ e que se emocionaram com isso.

Eles falando sobre o vídeo do anjo e a semelhança que teve no vídeo da Sophia e da Filha do DG, ambas estavam deitadinhas e eles repararam isso. O brilho no olhar de cada um falando das suas crias 🥺 pic.twitter.com/90nvtg29Mg — Arthur Aguiar ✨ (@Aguiarthur) March 5, 2022

É lindo de ver como ambos, Paulo André e Pedro Scooby são ligados aos filhos né? Lembrando que só Scooby não viu os filhos, porque Piovani não autorizou a imagem dos três para aparecerem no programa, mas fazer propaganda do Santander ela quer né?