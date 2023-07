Semana de novidades na música brasileira

Separamos 10 lançamentos desta semana

A segunda semana de julho proporcionou singles, clipes, reencontros e homenagens aos apaixonados por música nacional. Entre rock, rap, sertanejo e outros gêneros, o JBr preparou uma seleção com 10 novidades musicais dos últimos dias para te manter atualizado. Confira:

Marcelo Falcão

Lançada no dia 9, “Refletir” é a faixa que surgiu da colaboração entre Marcelo Falcão e Toni Garrido. Com clipe no YouTube, a música está disponível nas plataformas digitais.

NX Zero

Na quarta (12), o grupo NX Zero lançou “Você Vai Lembrar de Mim”. A faixa conta com videoclipe e, junto com a turnê que acontece em 2023, vai agradar os fãs que sentem saudades da banda.

MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo disponibilizou em todas as plataformas de áudio a faixa “Me Da Sua Mão”. Lançada na terça (11), a música homenageia suas 4 crianças, incluindo Jade, que está por vir.

Clara Lima

A rapper Clara Lima lançou, na última terça (11), o single “De Ponta a Ponta”. A faixa, em parceria com a 2050 Records, fala de visão e prosperidade e é a primeira música solo da rapper após o lançamento do álbum “Além”.

Jonas Medeiros

Em homenagem a Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, Jonas Medeiros lança regravação de “Amor de Copo”, nesta sexta (14). A faixa fala sobre alguém que gosta de aproveitar a vida, sempre na companhia de sua bebida.

Lary

A cantora e compositora Lary lançou o single “Te Levo Pra Boa”. A faixa conta com um visualizer no YouTube e marca a volta da artista após um ano de pausa na carreira.

Krawk

O rapper Krawk lançou “Estrela Bet Freestyle”, que é o terceiro single de seu próximo álbum, intitulado “Trajadão De Fé” ou “TDF”. Com batalhas de rima que fazem sucesso na internet, o artista é uma das revelações da música urbana brasileira.

Michel Teló

“Meu Vício” é uma parceria entre Michel Teló e Mari Fernandez. A faixa faz parte do projeto “Rolê Aleatório” e traz uma mistura de forró e sertanejo.

Plutão Já Foi Planeta

A banda Plutão Já Foi Planeta lançou o “Uma Canção Só Sua”, que está disponível nas plataformas digitais. O grupo potiguar ficou conhecido nacionalmente após participar da terceira edição do programa Superstar, exibida pela TV Globo em 2016.

Planet Hemp

“Não Vamos Desistir” é um reencontro entre Planet Hemp e Black Alien, que também se encontraram na faixa “O Ritmo e a Raiva”. A nova música convoca o público a lutar e resistir pelo bem coletivo, mesmo quando o cenário é de injustiça e ganância.