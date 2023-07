“Me trancava no quarto”, diz Xuxa sobre tratamento de Marlene Mattos

Em entrevista da apresentadora ao ‘Quem Pode, Pod’ ela revelou detalhes sobre o seu passado ao lado de Marlene Mattos como sua empresária

Tá explicado o motivo dos fãs de Xuxa acreditarem que Marlene Mattos é um monstro. A apresentadora esteve no podcast de Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank e revelou que a empresária a trancava nos quartos de hotéis para que ela não pudesse sair. Além disso tudo, ainda existia um super controle das ligações e mensagens que Xuxa trocava com as pessoas.

“Não foi de uma hora pra outra. Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos poucos foi indo… Eu fui deixando. Eu fui acreditando que ela era o melhor pra mim. A última coisa que eu ouvi da Marlene foi: ‘Não quer trabalhar comigo? Eu vou na esquina e pego outra’”, desabafou Xuxa.

Além de tudo isso, ela ainda se colocou entre o relacionamento da apresentadora com Ayrton Senna, pedindo para que ela escolhesse entre um ou outro.