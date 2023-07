Projeto ‘Corpo em Movimento: A Coreografia da Luz’ ganha formato de exposição

Mostra ocupa o Espaço Athos Bulcão da Câmara Legislativa do DF, a partir de 1º de agosto e tem entrada gratuita

O balé entre o olhar, um clique, o artista e seu movimento, o cenário e a iluminação são capturados e transformados em fotografias na exposição Corpo em Movimento: A Coreografia da Luz, de Júlia Salustiano. A mostra com cerca de 40 imagens traz o trabalho da fotógrafa desenvolvido desde 2015, e a partir de 1º de agosto estará em cartaz no Espaço Athos Bulcão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de graça.

A ação de levar a dança e as artes acrobáticas para fora dos palcos, tomando espaços públicos como inspiração para a criação subjetiva inspirou Julia a dar forma ao desafio de trabalhar a criatividade. “Iniciei o projeto por sentir falta de ter uma liberdade criativa maior. Na época eu trabalhava com o nicho de casamentos e queria fotografar de forma mais livre, entender meu processo criativo e fazer um trabalho autoral. Buscando referências, encontrei ensaios de fotógrafos estrangeiros que trabalhavam com a expressão corporal e resolvi explorar este tema, que poderia me ajudar também na direção dos retratos”, explica a fotógrafa Julia Salustiano.

Ao longo de 3 anos foram fotografados mais de 60 artistas brasileiros. As imagens foram feitas com bailarinos e acrobatas, tendo como tema a expressão corporal e a relação entre corpo e espaço. Cenários urbanos, parques, sítios históricos e locações abandonadas se tornaram palco e receberam um novo significado poético neste trabalho. “As imagens trabalham a relação entre corpo e espaço, então temos a arquitetura como um elemento de composição e força nas fotografias”, conta.

Os ensaios foram realizados em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Santos. E participaram do projeto alguns integrantes de grandes companhias de dança nacionais, como Grupo Corpo, Cia de Dança Deborah Colker, Balé da Cidade de São Paulo e São Paulo Companhia de Dança.

Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a exposição é o desdobramento do livro homônimo lançado em 2018. Além das fotos, o público assistirá a vídeos com artistas brasilienses retratados na mostra, dançando e falando sobre sua arte. No evento de abertura, 1º de agosto, haverá performances de dança e acroyoga ao vivo por alguns dos artistas retratados. E também estarão disponíveis exemplares do livro Corpo em Movimento à venda.

SERVIÇO

Exposição fotográfica ‘Corpo em Movimento: A Coreografia da Luz‘, por Julia Salustiano

Data: de 01 de agosto a 01 de setembro de 2023

Local: Espaço Athos Bulcão da Câmara Legislativa do DF (CLDF) – SIG

Abertura convidados e público: 01 de agosto, às 19h

Visitação: aberta ao público de 02 de agosto a 01 de setembro de 2023

De segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 17h

Acesso: livre