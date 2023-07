Cine CCBB Brasília recebe a mostra “A magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade”

De 14 de julho a 20 de agosto, a mostra contará com sessões acessíveis e ao ar livre, além de oficinas lúdicas

Sucessos de bilheteria em todo o mundo, as animações da Pixar Studios conquistam adultos e crianças a cada lançamento, marcando gerações e estando na memória das pessoas. Então, nada melhor que reunir os grandes sucessos da Pixar em uma mostra. A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade exibirá 29 filmes em 38 sessões, e ficará em cartaz no Cine CCBB Brasília, de 14 de julho e 20 de agosto, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), sendo que as sessões acessíveis são gratuitas.

A curadoria da mostra traz as primeiras produções da Pixar, André e Wally B. e Luxo Jr., curtas-metragens de dois minutos, além dos grandes sucessos Toy Story, Os Incríveis, Carros, Monstros S.A. e Procurando Nemo.

Algumas produções mais recentes também ganham as telas do cine CCBB Brasília: Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica (2020) e o premiado Viva: a Vida é uma Festa (2017), vencedor do Oscar de melhor animação em 2018. Além das animações, A Magia dos Pixels também apresenta o documentário A História da Pixar (2007), que narra a trajetória do estúdio desde a década de 1980.

Programação para o público de todas as idades, os filmes da mostra serão dublados em português. Também serão apresentadas sessões acessíveis, sendo uma com audiodescrição (Toy Story) – para acessibilidade de pessoas cegas; uma com interpretação em Libras (Ratatouille) – para acessibilidade de pessoas surdas; e uma sessão azul (Up: Altas Aventuras) – para o público no espectro (TEA).

Além da exibição dos filmes, a mostra oferece outras atividades gratuitas, como oficinas lúdicas voltadas para o público infantil, o debate “Como acontece A Magia dos Pixels?”, guiado por Fabrício Duque, curador da mostra, e uma sessão do filme Wall-E comentada por Eduardo Reginato, também curador do projeto.

A mostra conta com duas sessões ao ar livre, no jardim do CCBB, nos dias 19 e 20 de agosto. Essas sessões, além de gratuitas, serão iniciadas com curtas produzidos em Brasília, em coprodução com a Villa-Lobos Produções.

Depois da temporada no CCBB Brasília, a mostra A Magia dos Pixels: Espelhos Animados da Realidade seguirá para o CCBB RJ, BH e SP.