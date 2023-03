Doze por Oito lança “Burburinho”, segundo single do grupo

Em entrevista ao JBr, o grupo dá detalhes sobre a produção da nova música e faz um panorama atual da carreira

O mais novo single do grupo Doze por Oito foi lançado hoje (03), às 12 horas, acompanhado de clipe. A produção e composição de “Burburinho”, segunda música da carreira, conta com profissionais renomados, o que gera grandes expectativas de como o público vai reagir à canção. A faixa de estreia, “Joga Pelada”, foi um sucesso e atraiu novos fãs de vários estados, além de aumentar a visibilidade dos integrantes no Distrito Federal.

“Burburinho” fala de amor e difere do primeiro single em todos os sentidos: no enredo, na produção e no arranjo. “O público provavelmente vai se identificar, todo mundo já viveu algo parecido”, projeta Gustavo Choairy, um dos quatro integrantes do Doze por Oito, em entrevista ao Jornal de Brasília.

O grupo, formado por Hugo, Eric, Choairy e Thigas, também tem vários outros projetos para 2023. Além de continuar com as edições do Pagode dos Prazeres, que vem aumentando cada vez mais seu público, um DVD será gravado no fim do ano com o material produzido nos meses antes. “O Doze por Oito promete lançar mais projetos autorais e seguir a agenda lotada”, assegura Choairy.

Confira a entrevista na íntegra:

Esse vai ser o segundo single de vocês. Existe ansiedade em relação em como o público irá receber essa nova faixa?

A gente está muito ansioso, com a expectativa bem alta. Nossa primeira música, “Joga Pelada”, era um pouco mais animada e falava sobre um tema diferente. “Burburinho” fala de amor e difere do primeiro single em todos os sentidos, no contexto da história, na produção, na letra, no arranjo e na construção. O público provavelmente vai se identificar, todo mundo já viveu algo parecido.

Quem foram os responsáveis pela produção e composição da música?

A produção foi de Matheus Gomes, do Di Propósito, que é um grupo brasiliense que está estourado, chegamos a fazer um show com eles no Rio de Janeiro. Os compositores foram o Pedro Ticks e o Vinicius Pereira, que também compuseram “Lance Livre”, do grupo Kamisa 10, que foi um dos maiores hits de 2022. O terceiro compositor foi o Cláusio Dutra, que escreveu “Manda Áudio”, do Di Propósito, música estourada até hoje. O público pode esperar um single muito forte.

Como foi esse processo de construção de “Burburinho”?

Durante todo o processo de composição, ficamos sempre em contato com os compositores e produtores, que diariamente enviavam o material. De vez em quando, sentávamos pra escutar e filtrar tudo. Essa música surgiu de surpresa, inclusive existia outra que já estava pronta para ser gravada, mas quando paramos para escutar “Buburinho”, chegamos à conclusão de que era essa que precisava ser lançada. Foram vários dias de reunião e de muita conversa pra chegarmos no produto final. Nós fomos pro Rio terminar a produção no estúdio do Boris Bass, que também produziu nosso primeiro single. A música pronta foi muito mais do que a gente esperava, e graças a Deus conseguimos ter a oportunidade de trabalhar com profissionais renomados. “Burburinho” vai ser uma pedrada.

O single sai acompanhado de um lyric video.

Ele tem a letra da música pra galera conseguir acompanhar e cantar junto com a gente. Mas não se trata só de passar a letra, também têm elementos visuais diferentes. É um clipe caricato, tem essa pegada de desenho, gerando uma dinâmica diferente. Você consegue se colocar dentro da história como se fosse um filme.

Vocês já têm futuros projetos confirmados ou planejam concretizar algum?

Nosso principal projeto é o Pagode dos Prazeres, totalmente gratuito, que começou no Deboche Bar. O primeiro foi para 100 pessoas e, nos seguintes, já estávamos recebendo duas mil. Fizemos tanto barulho e chamamos tanta atenção que o espaço do Deboche não comportava mais o público. Assim que saímos de lá, fizemos uma edição no Parque da Cidade para aproximadamente três mil pessoas. A segunda edição foi no Mané Garrincha. O terceiro vai se chamar ‘O Bloco‘, que vai acontecer neste sábado (4), com uma pegada de Carnaval. A festa só acaba depois do Pagode dos Prazeres.

Também planejamos gravar um DVD no final do ano, mas antes disso vamos continuar tocando e seguindo nossa agenda, que está lotada. Vamos seguir fazendo nosso pagode, lançando músicas e realizando projetos.

O que mudou após o lançamento do primeiro single? A agenda ficou mais agitada?

Não acho que fez muita diferença na agenda, que já estava bem cheia, mas é claro que trouxe pontos positivos em outros aspectos, como ser conhecido em outros lugares fora de Brasília. Pessoas fora do Distrito Federal começaram a nos seguir no Instagram e pedir shows nas cidades delas. Aqui também ganhamos mais notoriedade, pedem nossa música nos pagodes. Vamos recebendo várias formas de retorno. É muito gratificante ver o que conseguimos entregar ao nosso público em uma música totalmente autoral. Esperamos que “Burburinho” tenha um resultado tão bom ou melhor quanto “Joga Pelada”.

