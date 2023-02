Vem aí o ‘PDP, O Bloco’, versão carnavalesca do Pagode dos Prazeres

O evento reúne a energia do pagode de mesa ao melhor do carnaval de rua no primeiro sábado de março

Nascido e criado em Brasília, o Pagode dos Prazeres é um verdadeiro amante do Carnaval. Após algumas edições de sucesso no último ano e arrastar mais de 10 mil pessoas para curtir a essência do pagode brasiliense, o evento inicia 2023 com sua versão carnavalesca: PDP, O Bloco!

Em um ‘ressacão’ do feriado mais amado pelos brasileiros, a festa acontece no primeiro sábado de março (4/3), no Pavilhão do Parque da Cidade, local que, por muitos anos, foi o point do carnaval em Brasília. Para quem está com medo da chuva – e prezando pelo conforto do público –, a área é coberta, mas também possui um espaço a céu aberto para entregar o melhor da energia do PDP aos “prazerozos”.

Valorizando a cena musical do quadradinho, o line-up conta com grupos, músicos e DJ’s brasilienses. Reunindo a energia do pagode de mesa, ao melhor do carnaval de rua, o grupo Doze Por Oito são os hosts do PDP, O Bloco e convidam Fala Comigo, Benzadeus, Elas que Toquem, Trio Papudo, Teus Santos, DJ Mike e DJ Deko para completarem a festa.

A primeira edição do ano do PDP, fugindo à regra das anteriores, acontece no sábado para possibilitar que os prazerosos curtam a folia sem preocupações. Para deixar a festa ainda mais completa, Mike’s, Spaten, Red Bull, Stanislav e Langleys são as marcas responsáveis pelo bar do evento.

Pagode dos Prazeres

A marca surgiu em 2022 com a ideia de promover um completo e democrático pagode de mesa para todos. As primeiras versões, promovidas pelo Deboche! Bar, aconteciam na Praça dos Prazeres (201 Norte). O pagode, no entanto, cresceu e a praça ficou pequena.

Em agosto do mesmo ano, o PDP realizou sua primeira grande edição, no Parque da Cidade. Foram quase três mil pessoas e cinco atrações para mais de 10 horas de festa. Atendendo à demanda do público, a segunda edição aconteceu um mês depois e levou cerca de 2,5 mil pessoas para a varanda do Estádio Mané Garrincha.

“A intenção é manter a nossa essência de pagode democrático e levar o PDP para os quatro cantos de Brasilia. Independentemente da quantidade de pessoas, queremos proporcionar o melhor do pagode de mesa para todos, sem fazer distinção de cor, raça, gênero ou crença. O PDP é para todo mundo e as próximas edições, marcadas para acontecer ainda esse ano, vão evidenciar isso”, pontua Diogo Lombardi, um dos sócios à frente da marca.

PDP, O Bloco

Sábado, 4 de março de 2023

Pavilhão do Parque da Cidade (área coberta e protegida da chuva)

A partir das 15h

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Classificação: 18 anos

Mais informações: @pagodedosprazeres

