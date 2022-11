Doze por Oito lança “Joga Pelada”, primeiro single autoral da carreira

Em entrevista ao JBr, grupo dá detalhes do processo de escolha da música e antecipa novidades para o ano que vem

Depois de lançar um audiovisual que já soma milhares de visualizações e conseguir preencher a agenda semanal, tocando em várias casas de show do Distrito Federal, é hora de o Doze por Oito dar um novo passo na curta — mas já vitoriosa — carreira. O grupo brasiliense lança, nesta sexta-feira (11), seu primeiro single autoral. Está no ar “Joga Pelada”. Ouça:

A música fala sobre um relacionamento entre duas pessoas com gostos diferentes. É uma espécie de ‘Eduardo e Mônica’, só que em pagode. Trazendo um clima de Copa do Mundo, a faixa cita até o astro Vinícius Jr., promessa da Seleção Brasileira para o mundial. E para encontrar o single perfeito e estrear no ramo autoral com o pé na porta, o Doze por Oito foi até o Rio de Janeiro para reunir compositores e construir uma canção que pudesse retratar a tal pressão ideal.

“Recentemente a gente foi para o Rio de Janeiro fazer um camping com vários compositores para dar início à nossa nova fase, de ter canções autorais. Dentro desse camping, buscamos transmitir aos compositores a nossa identidade, o que a gente queria mostrar com o nosso som autoral, explicar que pressão é essa que a gente tanto fala”, conta Gustavo Choairy, percussionista do grupo, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Na cama a gente se resolve, faz nosso pagode Juntei meu cavaco com a tua Gucci e deu mó love Deu mó love, deu mó love A patricinha viciou no meu pagode Refrão de 'Joga Pelada', canção autoral do Doze por Oito

A faixa lançada hoje é apenas uma das várias novidades que estão por vir. E as expectativas estão ‘acima da média’, cita Choairy. “Não podemos dar detalhes, mas o público pode esperar um audiovisual muito bem trabalhado, recheado, equilibrado, porque essa é a pressão ideal, né?!”, conta. “A gente vai entregar várias músicas autorais e um projeto audiovisual fora da realidade, acima da média.”

Confira a entrevista completa:

‘Joga Pelada’ é o primeiro single autoral do grupo, que tem cerca de dois anos de carreira. Como foi o processo de escolha desta faixa? O que vocês buscavam enquanto música de estreia?

A ‘Joga Pelada’ fala sobre Copa do Mundo e cita o Vinícius Júnior, que é uma das grandes estrelas do nosso time, que tem totais chances de de trazer esse hexa para o Brasil. Nada melhor do que a gente soltar essa música como nosso primeiro single logo antes da Copa. Se Deus quiser, ela vai brilhar pelo Brasil, dando muita sorte e muita energia para a gente comemorar o hexa com muito pagode, futebol e alegria.

A faixa foi gravada no Rio, ao lado de grandes músicos do gênero. Como foi a experiência e o aprendizado?

Foi uma experiência única, singular nas nossas vidas. A gente ficou extremamente feliz, realizado. Como é o nosso primeiro single, buscamos ter um investimento forte para que o resultado também fosse o esperado. A gente gravou com o Boris Farias, que é um dos maiores produtores do Brasil, com renomadas canções produzidas por ele, como Pé na Areia (Diogo Nogueira), Curtindo a Vida (Bom Gosto), Manda Áudio, que é do Di Propósito, aqui de Brasília. As conversas que tivemos e o tempo que passamos juntos foram momentos indescritíveis para a gente. Cada conselho, cada fala, cada detalhe que ele passava era totalmente enriquecedor.

O Doze por Oito é um grupo que parece apostar no poder da web através de redes sociais, media days etc. Vocês se inspiram em outros artistas para trabalhar desta forma? A internet tem ajudado vocês a alcançarem novos fãs?

A internet facilita os grupos locais a atingirem um nível nacional. Até por isso, o nosso primeiro trabalho foi o audiovisual, e a gente sabia que, com ele, atingiríamos pessoas de fora de Brasília. Nós temos recebido mensagens de gente do Paraná, de São Paulo, do Rio… grupos de outras cidades procuram a gente para conversar, curtem as nossas coisas. Isso é muito legal, porque a gente vê onde o nosso som pode chegar através das plataformas digitais. A gente acredita muito que esse é o caminho que vai nos alavancar a outros outros rumos além do DF. Na próxima segunda-feira (14) faremos nosso primeiro show fora de Brasília, em Goiânia, e já estamos em contato com contratantes de outras cidades.

A nossa maior inspiração em relação à internet é o grupo Menos é Mais, isso não é segredo para ninguém. A gente teve o privilégio de conhecê-los no início da trajetória e ver os passos que eles davam. Nos inspiramos muito pelo fato de eles serem de Brasília e terem alcançado um reconhecimento absurdo. Eles têm essa pegada da internet, com redes sociais muito bem trabalhadas e criativas.

Vocês têm agenda cheia pelo DF e um audiovisual no YouTube com milhares de visualizações. Agora, a partir do novo single, quais serão os próximos passos do Doze? Vocês pensam num EP ou até mesmo em um álbum?

A gente tá muito feliz com o nosso audiovisual, que vem nos dando um resultado muito gratificante, já alcançamos mais de 400 mil visualizações. ‘Joga Pelada’ vai nos fortalecer ainda mais como grupo nas mídias sociais e nas plataformas digitais.

Apesar de o primeiro audiovisual ter sido só de regravações, nós somos um grupo autoral. Existem várias outras músicas autorais já escritas que serão lançadas nos próximos meses. Vamos mostrar para Brasília e para Brasil que o Doze por Oito é um grupo de canções próprias, e a gente vai mostrar nossa pressão ideal nessas músicas.

Temos planos de gravar mais um projeto audiovisual. Não podemos dar detalhes, mas o público pode esperar um audiovisual muito bem trabalhado, recheado, equilibrado, porque essa é a pressão ideal, né?! É uma mistura de várias coisas que, no final, gera um resultado muito positivo, muito agradável para nós e para o público. 2023 promete. A gente vai entregar várias músicas autorais e um projeto audiovisual fora da realidade, acima da média.