Dê o play nas novidades da música brasileira desta semana!

Saiba o que os últimos dias trouxeram de novidade para os fones de ouvido dos brasileiros

Cada semana carrega inúmeros lançamentos, deixando a música nacional ainda mais rica. Para que você fique por dentro das novidades, o Jornal de Brasília preparou, mais uma vez, uma lista com 10 novidades da semana, entre clipes, EPs, álbuns e singles. Confira:

Leviano

Leviano, MC Cabelinho e Palma lançaram, na quarta (19), a faixa colaborativa “Sem Compaixão”. A parceria também conta com um clipe disponível no Youtube.

Nina

A musicista Nina lançou o single ‘Where Did It Go?’. A faixa, disponibilizada nesta quarta (19), faz parte do EP homônimo da artista brasiliense, que deve ser revelado aos poucos até o fim de agosto.

Filipe Ret

Nesta quinta (20), Filipe Ret lançou “Ritmo do Crime” em parceria com Ludmilla. Os artistas divulgaram a faixa por meio de uma aposta em suas redes sociais, no clássico entre Flamengo e Fluminense.

Liza K

A cantora e compositora Liza K lança, nesta sexta (21), seu segundo álbum, chamado “Simplicidade”. O projeto contém 8 faixas e é o resultado dos últimos 10 anos de trabalho da artista.

ACQUARIA

Nesta sexta (21), o grupo ACQUARIA lança o clipe de “Lamento”. Feita em parceria com a rapper Heva, a faixa e retrata a realidade de muitas mães e mulheres que perdem filhos e pessoas queridas em decorrência da violência nas periferias do país.

João Neto & Frederico

João Neto & Frederico lançam a música “Minha Herança” . A faixa estreia na sexta (21), e o clipe, no sábado (22). Esse ano a dupla completa 25 anos de carreira.

MANEVA

Ontem (20), o MANEVA lançou o single “Garotos II”, que faz parte do repertório do DVD “Tudo Vira Reggae Ao Vivo”.

Sandy

Nesta sexta (21), Sandy disponibiliza quatro vídeos do projeto “Nós, Voz, Eles Ao Vivo”: “Grito Mudo”, “Um Dia Bom, Um Dia Besta”, “Leve” e “De Cada Vez”. O projeto conta com a participação de Thiaguinho, Wanessa Camargo e Agnes Nunes.

Naiara Azevedo

Nesta quinta (20), Naiara Azevedo disponibilizou “Namorar Não Vou” nas plataformas de áudio. A faixa faz parte do DVD “Plural”, que contou com as participações de MC Ryan SP, Ana Castela e Diego & Victor Hugo durante a gravação.

Tropkillaz

O duo Tropkillaz se juntou com o DJ britânico TroyBoi em “Te Amo”. A música, composta por por Zegon, Laudz e TroyBoi, é um mix de trap, jazz e samba e é acompanhada de um filme, também disponível nas plataformas digitais.