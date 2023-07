Musicista brasiliense lança single e se prepara para Berklee

NIna se apresenta ao mundo como cantora com o single ‘Where Did It Go?’, que antecede o EP de mesmo nome. Artista conquistou recentemente o direito de estudar na Faculdade de Berklee, nos Estados Unidos

A musicista brasiliense Nina lança, nesta quarta-feira (19), o single ‘Where Did It Go?’. A faixa antecede o EP homônimo da artista, que deve ser revelado aos poucos até o fim de agosto.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Nina, de apenas 18 anos, deu detalhes do EP, falou de quando começou a ter contato com a arte e contou ainda sobre a Faculdade Berklee de Música, para a qual conseguiu ser aprovada. A Berklee, localizada em Boston (Massachusetts, Estados Unidos), é um dos maiores centros universitários de música do mundo.

Motivada sobretudo pela mãe pianista, Marina Neder, ou simplesmente Nina, começou a tocar piano aos 6 anos de idade. Aos 11, desbravou o trompete e a música popular. “Ali eu vi que o que eu gostava mesmo era de aprender a tocar novos instrumentos”, conta. Logo depois, comprou um violão e uma guitarra e se desafiou a compor, sempre mesclando as línguas inglesa e portuguesa — a artista estudou em uma escola internacional durante a infância.

Já no Ensino Médio, Nina descobriu uma nova vocação: produção musical. “Comecei a produzir no meu quarto, fazendo tudo sozinha, o que ajudou muito no meu processo criativo. Até lancei uma música com um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Como foi na época da pandemia, a gente produziu e gravou tudo virtualmente. Aquilo me motivou a lançar minhas músicas”, relembra a jovem.

O single ao qual ela se refere é ‘Limerence’, de Plastic Dreams:

Depois do lançamento, Nina decidiu se portar de vez como artista. De 2021 para cá, a cantora e multi-instrumentista reserva suas redes sociais para a arte e busca manter constância na produção de conteúdo. “Quando eu lancei a primeira música com meu amigo, comecei a aprender um pouco sobre esse lado do business, do marketing. Pude entender como formular conteúdo para promover uma música e, com isso, saber qual era meu público e como eu poderia chegar nele.”

Sobre o EP “Where did it go”, serão seis músicas, todas cantadas em inglês. “As faixas estão com um contraste bem legal, dá pra ver todas minhas referências: tem muito jazz, R&B, indie rock… tá um som bem experimental”, antecipa a cantora. Chet Faker, John Coltrane e João Gilberto são apenas algumas de suas inspirações.

Os temas das faixas também são variados. Família, relacionamentos e reflexões sobre a sociedade são alguns dos enredos. “Você vai crescendo e moldando sua personalidade, então tem de tudo, de várias épocas”, comenta Nina. “Tem uma faixa chamada Midnight in Paris, que eu fiz inspirada no filme Midnight in Paris, do Woody Allen, um dos mais marcantes da minha adolescência”, revela.

O objetivo de Nina com o EP é, além de inspirar as pessoas, dar o start na carreira de cantora.

Foto: acervo pessoal

Preparação para Berklee

Além do lançamento do EP, Nina vive a expectativa de começar a estudar na Faculdade de Berklee. A artista soube da instituição aos 14 anos, ao estudar sobre Quincy Jones e descobrir que o músico estadunidense passou por lá. Um dos maiores nomes da música norte-americana, Quincy produziu, entre vários outros artistas de sucesso, o rei do pop, Michael Jackson.

No ano passado, Nina concluiu o Ensino Médio e dedicou todo seu tempo a estudar para o vestibular da instituição. Neste momento, contou com a ajuda do professor Italo Cunha, músico brasiliense que já foi eleito o melhor guitarrista de Berklee no tempo em que estudou por lá. “O Italo foi um guia em todo meu processo, porque ele, literalmente, passou pela mesma coisa”, comenta.

De fato, Italo conhece a emoção de ser aprovado na Berklee com tão pouca idade — começou a estudar na faculdade norte-americana com apenas 16 anos. “A conquista desse grande sonho acabou me colocando na missão de ajudar outras pessoas a também ter acesso à Berklee”, conta ao JBr. Além de trazer membros da instituição para eventos em Brasília em 2017 e 2019, o professor tem na carreira um feito especial: quatro estudantes brasilienses que já passaram por Berklee foram seus alunos. E Nina é um deles.

Italo conta que fez um treinamento intensivo com Nina de três aulas por semana, que abordavam desde a escolha da peça que seria apresentada no teste aos treinos de leitura à primeira vista, percepção, improvisação e preparação para a entrevista on-line. Todo o trabalho foi recompensado. “Ela conquistou uma bolsa de quase R$ 500 mil, para o curso todo. Isso significa que, entre dezenas de milhares de músicos do mundo todo, a Berklee gostou tanto da nossa cantora e guitarrista que resolveu realmente investir neste talento brasiliense”, parabeniza o professor.

“A Marina tem um talento excepcional. A voz dela tem um tom diferente, você sente verdade quando ela canta. Ela parece mudar a atmosfera do ambiente quando se apresenta. Logo quando a conheci percebi esse traço diferente na personalidade artística e musical dela. Me surpreendi com toda a garra, determinação e disciplina dela durante todo o processo para ingressar na Berklee. Não vou mentir, foi um período árduo tanto para o professor quanto para a aluna, mas todo o esforço valeu a pena.”