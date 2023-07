Arte, espetáculos e muita música é o que Brasília oferece para esta semana

Festivais super esperados, shows para todos os gostos e exposições animam a capital nos próximos dias

Brasília se prepara para mais uma semana repleta de música, arte e diversão, atendendo todos os gostos e preferências, com uma ampla gama de festivais, shows, exposições e teatros. Teremos, por exemplo, Thiaguinho e Belo no Tardezinha, Hungria e Tribo da Periferia no Na Praia e muito mais. Confira:

Na Praia: Hungria + Tribo da Periferia | Mochakk + Bhaskar + Afterclapp

O tradicional festival Na Praia promete um fim de semana repleto de música e animação. Amanhã (22), os fãs do cenário musical local e nacional poderão curtir os shows de dois grandes nomes do rap brasileiro: Hungria e Tribo da Periferia. Já no domingo (23), a festa continua com as apresentações de Mochakk, Bhaskar e Afterclapp, que vão levar ao público uma mistura de estilos eletrônicos.

Quando: 22 e 23/7

Onde: Na Praia Parque – Setor de Clubes Sul, trecho 02, conjunto 13, Asa Sul-DF

Classificação Indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 139 na r2

Nx Zero – turnê Cedo ou Tarde

Hoje (21), uma das maiores bandas do Brasil toca em Brasília com a promessa de uma experiência inesquecível de indie rock melódico. Os fãs brasilienses têm a oportunidade de rever a NX Zero em um show imperdível, repleto de energia e com uma atmosfera única proporcionada pelas melodias envolventes do indie rock.

Quando: 21/7, às 20h

Onde: Ginásio Nilson Nelson

Ingressos: a partir de R$ 50 na Eventim

Tardezinha – Thiaguinho e Belo

Após breve hiato, o projeto Tardezinha volta a agitar a capital amanhã (22) com Thiaguinho, que traz sua nova turnê, e o renomado Belo. Será uma verdadeira celebração da cultura brasileira, unindo música de qualidade e diversão.

Quando: 22/7, às 15h

Onde: Arena BRB – Estádio Mané Garrincha

Classificação Indicativa: +16

Ingressos: a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Feitiço das Artes

O Feitiço das Artes oferece uma programação eclética e imperdível neste fim de semana. Hoje (21), o Duo Sertânico, composto por Pilar Acosta e Alessandro Borges, traz ‘Uma Viagem Musical Pelo Mundo’ para a capital. Amanhã (22), o trio 3 no Brega oferece irreverência e diversão com muito humor e cantoria.

Foto: Divulgação

Quando: 21 e 22/7, às 20h30

Onde: Feitiço das Artes – SCLN 306 Bloco B

Ingressos: reservas feitas através do telefone (61) 3548 1680; couvert a partir de R$ 30

“O Porteiro“, a comédia

O espetáculo ‘O Porteiro’ chega a Brasília nesta quarta-feira (26), e promete uma grande e divertida homenagem a todos os porteiros do país! Protagonizada por Alexandre Lino, migrante nordestino, a peça é construída a partir de histórias reais coletadas em entrevistas com porteiros do nordeste, e vai trazer uma experiência interativa encantadora.

Foto: Divulgação

Quando: 26/7, às 20h

Onde: Centro Cultural Sesi, sala Yara Amaral (abaixo da QNF 24, Taguatinga-DF)

Classificação Indicativa: +14

Ingressos: gratuito via doação de 1kg de alimento e para retirada de ingressos acesse Sesi-DF Cultural

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capital Moto Week

O maior festival de moto e rock da América Latina está de volta no Distrito Federal! O evento começou ontem (20) e acontecerá até o dia 29 de julho, totalizando 10 dias que contarão com mais de 100 shows e um público de mais de 800 mil pessoas. O festival também oferecerá atrações emocionantes como tirolesa, bungee jump e roda-gigante.

Quando: 20 a 29/7, às 12h

Onde: Parque de Exposições Granja do Torto

Classificação Indicativa: livre

Ingressos: a partir de R$ 79 na Bilheteria Digital; crianças de até 12 anos não pagam

Retorno da Zebra

Após um ano com edições memoráveis que ficaram na memória dos amantes da house music, a Festa Zebra reestreia no sábado (15/07), e o Mezanino foi escolhido como novo espaço. Para a retomada em alto estilo, o lineup traz na headline o duo feminino From House to Disco, de São Paulo, que carrega o hype e a modernidade das pistas da maior cidade do país.

Quando: sábado (22/7), 23h30

Onde: Mezanino da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Ingressos: a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação indicativa: 18 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Festa da Cereja

A cantora brasiliense Babi Ceresa apresenta seu EP, ‘Cereja’, na Festa da Cereja, nesta sexta-feira (21). A artista, que já passou pelo reality show The Voice Brasil, recebe ainda os convidados Lelle Alves, Rafa Valle e Maria Vai Casoutras. É a partir das 21h, no Venicce Beach, na Orla da Concha Acústica. Ingressos a partir de R$ 35.

Quando: sexta (21/7), às 21h

Onde: Venicce Beach – orla da Concha Acústica

Ingressos: a partir de R$ no Sympla

Delirium Ambulatorium – Hélio Oiticica

A exposição inédita Delirium Ambulatorium, do renomado Hélio Oiticica, traz uma proposta inovadora e a promessa de apresentar uma perspectiva única da obra do artista. O projeto é uma reflexão sobre a arte como possibilidade e cura, e mergulha profundamente na arte e na trajetória desse grande nome da cultura brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

Quando: 21/7 a 15/10

Onde: CCBB Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 2, lote 22, Brasília-DF

Classificação indicativa: livre

Ingressos: entrada gratuita mediante retirada de ingresso no site do CCBB