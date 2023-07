Rapper Mih lança seu primeiro EP, “Nega Bandida”

A faixa-foco desse EP, de 5 faixas, é “A Trança”, parceria feita com a cantora Amabbi cujo clipe vai ao ar nesta sexta (21)

Explodindo na internet por meio de covers e mashups, a cantora e compositora Mih já está trampando com música já fazem, pelo menos, 4 anos, e – nessa quinta-feira, 20 – a artista lança seu primeiro EP, “Nega Bandida”. Já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, o projeto aprofunda sua dedicação ao trap.

A faixa-foco desse EP, de 5 faixas, é “A Trança”, parceria feita com a cantora Amabbi, outra aposta do trap brasileiro. Trazendo uma mensagem de força feminina, especialmente para as ‘minas’ pretas, a nova faixa foi composta pelas próprias artistas com uma mensagem positiva que desejavam passar para “as minas que ouçam meu som”, ressalta Mih.

Todas as 5 faixas, “Quando a Onda Bater”, “Questão de Honra”, “Nega Bandida”, “Preta Rara” e “A Trança” estarão disponíveis no canal oficial de Mih no YouTube, nesta sexta (21). No entanto, a faixa-foco será a única que recebe videoclipe especial, contando com uma estética street fiel para a cultura do trap.

Sobre Mih

Mirella Pereira da Silva é uma cantora e compositora em ascensão, natural de Porto Alegre (RS). Filha de musicistas, seu primeiro contato com a música foi ainda criança. No colégio, ingressou no coral do Instituto de Arte para explorar seu talento musical. Em 2019, lançou suas primeiras obras autorais. Em 2021, passou a ganhar visibilidade na internet com a publicação de vídeo covers e mashups, fazendo com que seu canal no YouTube atingisse a marca de 9 milhões de visualizações em pouquíssimo tempo.

Em 2022, lançou seu single de maior destaque, “Chá de Sumiço”, em collab com o cantor Jall e o produtor musical e DJ 2F, que se tornou um sucesso nas redes, totalizando mais de 100 milhões de streams em todas as plataformas. A música chegou a ganhar dois remixes, um deles do Mastiksoul, um DJ e produtor musical português.