Escola de samba HOMENAGEARÁ o ex-governador Sérgio Cabral, em 2024

O ex-político foi condenado a mais de 420 anos de prisão, pela operação Lava Jato, em 2016, porém passou apenas 6 anos na cadeia.

Amores, todos nós sabemos que, para realizar aquele grande espetáculo que estamos acostumados a assistir anualmente no carnaval, as escolas de samba começam a se preparar com muita antecedência. Diante disso, nesta quarta-feira (19), a escola de samba União Cruzmaltina divulgou um teaser de seu próximo enredo, revelando que o mesmo irá homenagear o ex-governador Sérgio Cabral, que passou os últimos 6 anos preso.

Para quem não sabe, Cabral foi preso em 2016 pela operação Lava Jato, com condenações que, somando-as, a sua pena ultrapassa 420 anos de cadeia. Ele, que atualmente se arrisca como influenciador digital, foi solto no fim do ano passado, mas continua respondendo aos seus processos.

Em pronunciamento, o presidente da escola de samba, que está diretamente ligada com os torcedores do time Vasco da Gama, Rodrigo Brandão, revela que o desfile irá contar a história do ex-governador vascaíno, desde os primórdios até a sua carreira como político.

“A escolha do enredo foi a partir de um novo olhar da escola, que é trabalhar com temas atuais. A construção do enredo sobre o [ex-]governador para 2024 nasce nesse novo modelo. Procuramos o [ex-]governador e tivemos uma reunião por mais de 4 horas. Expliquei o projeto, e ele entendeu que não é para denegrir a sua imagem”, iniciou o presidente.

Em seguida, Rodrigo explicou que a escola tem a intenção de destacar as coisas boas que o político fez, tratando a operação que lhe condenou como algo instaurado para manchar a imagem do político.

“A intenção é destacar tudo de bom que ele já criou. Ele é um homem de mais de 30 anos de vida pública, e é inadmissível ele ser apedrejado do jeito que ele é pela mídia. Vamos partir do princípio de que a Lava Jato era para denegrir a imagem de dois dos principais políticos: Sérgio Cabral e Lula. A escola sairá em defesa do [ex-]governador”, explicou.