Quem é Grazi Mourão, a influencer que já pegou Thomaz, Mendigo e Vitão

Influenciadora tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e é conhecida pelas suas fotos sensuais

Com apenas 22 anos, a lista de peguetes de Grazi Mourão já tem mais nomes que de muita gente aí. Encontramos nomes como Thomaz, Vitão e até o “mendigo do amor”. Não é de hoje que Grazi deixa os homens loucos, porque em seu Twitter é fácil encontrar conteúdos eróticos pra lá de picantes.

Grazi ficou ainda mais evidente por causa de uma festa em que estava com seu amigo Diego Aguiar, na festa a loira deu um beijo no mendigo, Givaldo Alves, o que fez repercutir e levar seu nome para os principais tablóides.

A assessoria de imprensa da musa revelou para o Super Notícia, que a loira conseguia tirar mais de R$200 mil por mês com a venda de conteúdos eróticos na internet. “Os vídeos viralizaram, e muita gente começou a assinar (o close friends) para ver meus conteúdos. Fiquei muito preocupada com a pandemia, mas me tornei milionária por causa dela”, contou.

A história dela já é antiga, porque se vocês se lembram ela é a mulher que estava com Thomaz Costa transando dentro do carro em via pública quando foram flagrados por um policial.

Grazi já anunciou que seria uma das modelos das pegadinhas de João Kléber, na RedeTV!, mas que queria ir além disso. “Eu quero crescer ali dentro e me tornar apresentadora”, revelou em entrevista.

Mourão tem Vitão em sua lista de peguetes também, os dois passaram uma tarde juntos em um hotel do Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Leo Dias, nada foi combinado e o encontro ocorreu por acaso.