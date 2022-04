”Tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo”, dispara Deolane

Doutora saiu do lado da mulher em caso do personal que pegou mendigo com sua esposa no carro

Nessa história eu fico do lado de Deolane, porque o pano que o Brasil está passando para o mendigo do caso do personal trainer é bizarro. Givaldo Alves foi o alvo da doutora nos stories que declarou estar “com ranço de entrar na internet e ver ele”. Ontem em uma sequência de stories “a mãe” colocou a boca no trombone e disse boas verdades sobre o mendigo. “Tô com ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe, Senhor, e esse monte de mulher dando atenção para esse homem nojento”, declarou. A DR Deolane expondo sua opinião sobre a fama do mendigopic.twitter.com/4DZxPFy28V — Nazaré Amarga #BBB22 (@NazareAmarga) April 5, 2022 E não parou por aí. Deolane ainda chama atenção que ele ajudou a afundar a vida da mulher do personal. “O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte, o cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, ajuda, né”, disse a doutora. Eu acho que é bom, porque faltava alguém de opinião para dar a cara a tapa e defender a mulher do personal, que Deolane não deixou de fora da história também. “A mulheres está até agora transtornada numa clínica psiquiatra e esse cara dando risada, um monte de mulherada linda beijando e abraçando, credo, afe, me julguem”, concluiu. A doutora se referia aos diversos vídeos que saíram da influenciadora Grazi Mourão beijando o mendigo em uma festa com o empresário Diego Aguiar. Digo nada, só observo. Grazi Mourão e Givaldo trocam beijos em festa (Foto: Reprodução) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE