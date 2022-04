”Meu novo amiguinho”, declara Grazi Mourão em foto com mendigo famoso, Givaldo Alves

Os dois curtiram uma festa juntos com direito a fotos, champagne e beijo

Gente, já viram o ditado “pegar carona na cauda do cometa”? A influencer Grazi Mourão, pegou o mendigo envolvido no caso do personal trainer em uma festa com Diego Aguiar. Givaldo Alves está fazendo o maior sucesso e sua causa foi acolhida pelos brasileiros.

Grazi e Givaldo trocam beijos em festa (Foto: Reprodução)

Os stories de Grazi não me deixam mentir. Champagne e muito luxo não faltou na festa desse final de semana e ainda foi marcada por um beijo entre a musa e Givaldo. Coragem viu, amiga.

Diego Aguiar, ainda publicou os stories da loira em que beijava o mendigo. “Emprestei uma amiguinha pro mendigo”, escreveu o empresário.

Vale lembrar que Diego já foi muito criticado na internet pela forma que tratava as mulheres, mas vida que segue, agora ele se juntou ao mendigo e não há quem segure essa dupla.