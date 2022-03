Piseiro do mendigo viraliza nas redes

A história do morador de rua que se relacionou com uma mulher casada foi transformada em canção pela banda Gata Love

O caso do mendigo que se envolveu com Sandra, a esposa do personal trainer, Eduardo Alves, 31, entrou em uma grande polêmica. O morador de rua, Giraldo Alves, explicou detalhadamente como ocorreu a abordagem de Sandra e os momentos que vivenciaram.

Ao tomar conhecimento do caso, a banda Gata Love teve uma ideia de criar uma letra sobre a história. Segundo a assessoria dos artistas, eles não esperavam o retorno que a canção está trazendo.

“Críticas sempre tem, mas a maioria do público vem reagindo de forma positiva”, afirmaram.

Repostado pelo perfil Minha Capital no Instagram, o vídeo alcançou 166 mil visualizações, mais de 7 mil curtidas e 500 comentários. No Youtube, o clipe foi publicado no canal da banda.

Sobre a Gata Love

Composta por Fran Moreno, cantor e compositor, e Rafa Love, cantora, eles se conheceram tocando juntos na banda Pisada Federal, um renomado grupo da Paraíba. Os dois continuaram juntos em outras bandas, até começarem a namorar.

A ideia do novo projeto surgiu, e decidiram concretizar, nascendo então a Gata Love. Sendo, Fran Moreno cantor e compositor e Rafaela Lima cantora e uma de suas principais inspirações para criação das letras.

O casal e parceiros de palco, com muito carisma e talento, foram conquistando fãs pelo Nordeste. Após 1 ano decidiram sair de sua cidade Natal para levar suas canções para outros Estados.

Gata Love têm o objetivo de transmitir em suas composições a influência de todos os estilos. Os grandes nomes do MPB, POP, PAGODE, FUNK e determinados gêneros se fazem presentes em seus blocos musicais, criando uma identificação natural e única para o seu público alvo.