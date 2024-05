Festival Cultural abre Semana da Europa neste fim de semana

Em 2024, a Semana da Europa completa 20 anos. São duas décadas promovendo a cultura europeia e a cooperação Brasil-Europa, em Brasília, com uma programação que buscou, ao longo desse tempo, aproximar os brasilienses da riqueza cultural dos estados-membros da União Europeia. E para celebrar esse marco, a 20ª edição será ainda mais especial. A partir deste sábado (4/5) até 22 de maio, o já tradicional evento contará com uma série de atividades dentro do tema escolhido: meio ambiente. A realização é da EUNIC Brasil e da Delegação da União Europeia no Brasil.

“O tema reflete a crescente preocupação global com o meio ambiente. Tanto o Brasil como a União Europeia prosseguem com muitas novas iniciativas políticas na área da proteção ambiental, da biodiversidade e da luta contra as mudanças climáticas e unem forças para serem mais eficazes”, ressalta a embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf.

A escolha permite ainda explorar diferentes abordagens e perspectivas, oferecendo ao público a oportunidade de participar de atividades variadas, como exposições, mostra de cinema, festival cultural, festival de música, entre outras, que abordem aspectos fundamentais relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade.

Confira a programação

FESTIVAL CULTURAL EUROPEU

Neste sábado (4/5), das 11h às 18h, no Museu de Arte de Brasília (MAB). Entrada franca. Clique e confira a programação completa.



Atrações:

Brasil, Gruta do Lago Azul, Bonito/MS. Foto de Marcelo Krause

Exposições

Pela primeira vez, serão incorporadas ao evento seis exposições de artes visuais acontecendo ao longo do dia, com duas permanecendo por mais tempo no MAB. Estarão disponíveis ao público as mostras Heroínas da Paz (Irlanda) Acelerar a Transição Ecológica (Suécia), Komplett Kafka (Alemanha e Áustria), Luzes na Escuridão (Espanha, França, Hungria e Suíça), Água é Vida (Países Baixos), 20 Anos Juntos na União Europeia (Eslovênia, Polônia, República Checa, Eslováquia, Hungria, Chipre, Malta e Lituânia). Destaque para Luzes na Escuridão, resultado de um intercâmbio entre os mais representativos fotógrafos europeus e brasileiros especializados em fotografias de caverna e que, em três expedições distintas, registraram as mais importantes cavernas brasileiras. Na ocasião, será inaugurada a exposição inédita do projeto, que abre o Festival Cultural Europeu. Também será lançado o terceiro volume do livro com fotografias, que são resultado da terceira expedição focada nas cavernas da Amazônia, obra inédita sobre esse tipo de registro.



O Festival Cultural Europeu é uma oportunidade para experimentar novos sabores. A estrutura do evento contará com uma praça de alimentação, que terá diversos estandes e food trucks de gastronomia relacionados à cultura gastronômica europeia. Além disso, 20 países-membros da EUNIC vão apresentar a cultura de seus países na área dos pilotis, com uma variedade de itens disponíveis para o público, que incluem sorteios, brindes e artigos à venda. Ainda dentro da agenda gastronômica, o chef Valerio Centonze e a Embaixada da Itália vão ministrar duas oficinas focadas na história e cultura relacionadas à gastronomia típica italiana, às 12h30 e às 16h30, respectivamente. Os participantes poderão aprender as técnicas tradicionais para preparar massa fresca e as harmonizações com os melhores molhos, além de conhecer mais sobre as contribuições da imigração italiana à culinária brasileira.





O palco principal, também na área dos pilotis, receberá o Coral Cantus Firmus de Brasília, trazendo um repertório europeu para o evento; a cantora Georgia W. Alô, cantando Beatles, Adele, Amy Winehouse, Joy Denalane, entre outros, além de canções de sua autoria; o grupo Capricho Espanhol, com o espetáculo de dança flamenca; e o Grupo Ílios de danças tradicionais gregas. Também haverá performance de dança e teatro com elementos de leitura sobre Franz Kafka, atividade desenvolvida de forma inédita para a exposição Komplett Kafka, realizada pelo dramaturgo, ator e cantor austríaco Markus Jastraunig em parceria com dançarina e coreógrafa brasileira Carla Almeida, ambos residentes em Curitiba.





As crianças poderão se divertir com a contação de histórias em espanhol e alemão e oficina de artes com material reciclado.





Coral Cantus Firmus de Brasília. Crédito: Divulgação Capricho Espanhol -Patricia Weingrill. Crédito: Divulgação

Países e organizações participantes: Alemanha, Aliança Francesa, Áustria, Bélgica, Chipre, Delegação UE, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, França, Grécia, Goethe-Zentrum Brasília, Hungria, Instituto Cervantes, Irlanda, Itália, Países Baixos, Polônia, Portugal e Suécia. Durante todo o dia, haverá ainda coleta de alimentos não perecíveis para o Programa Mesa Brasil do SESC, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina, referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos.









MOSTRA DE CINEMA EUROPEU

De 6 a 12 de maio, no SESC Estação 504 Sul. Entrada franca. Clique aqui e confira a programação completa.

A mostra contará com filmes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslovênia, Espanha, Itália, Irlanda, dos Países Baixos e de Portugal. Segredos de Putumayo, documentário representante da Irlanda, que abre a mostra, narra as investigações do ativista irlandês Roger Casement, então Cônsul Britânico no Brasil, sobre a escravização e assassinato de milhares de indígenas que eram forçados a trabalhar na coleta de borracha.



Já a exibição do documentário A Ilusão da Abundância – A história da resistência e o papel das mulheres na defesa da vida em Brumadinho: antes e depois do rompimento da barragem, da diretora Erika González Ramírez e do diretor belga Matthieu Lietaert, será seguido de debate.

Destaque também para o documentário Santuário, representando a Espanha e produzido pelo ator espanhol Javier Bardem, que teve sua percepção sobre o clima alterada quando foi convidado por um irmão a fazer uma viagem à Antártida no navio da Greenpeace.

O Greenpeace conduz pesquisas no fundo do mar para identificar Ecossistemas Marinhos Vulneráveis, em defesa da maior área protegida do planeta, um Santuário do Oceano Antártico.

Impressionado com os impactos da mudança climática nos oceanos, Bardem decidiu rodar o documentário que estreou no Festival de Toronto e foi exibido em outros grandes festivais, como o Festival de Cinema de San Sebastián, Festival de Cinema de Zurique, CiBra, Festival de Cinema Espanhol de Edimburgo, Festival de Cinema e Meio Ambiente Suncine-Barcelona, Festival de Cinema de Valladolid-Seminci, Tulúm etc. O filme foi oferecido gratuitamente a escolas e institutos de toda a Espanha e ganhou o Oscar Verde Honorário atribuído pela Fundação Cinema pela Paz, de Berlim.









CONCERTO DE JAZZ

22 de maio, às 19h30, no Auditório da Escola de Música de Brasília. Entrada franca.

EUNIC Jazz, João Moreira. Crédito: Divulgação.

A “EUNIC Jazz Express”, banda formada por músicos da Áustria (violinista Rudi Berger), Brasil (contra-baixista Oswaldo Amorim), Eslovênia (saxofonista Lenart De Bock e baterista Gaj Bostič), Espanha (cantora brasileira Mayara Dourado, representando o país), França (pianista Marco Poing) e Portugal (trompetista João Moreira), vão se reunir para uma Jam Session. Antes, fazem ensaio aberto na Escola de Música de Brasília, no dia 20 de maio, das 17h às 21h, e comandam um Master Class de Jazz para alunos selecionados da EMB, nos dias 20 e 21 de maio. No dia 21 de maio, também realizam ensaio aberto no SESC Taguatinga