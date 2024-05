Nanno, nova cria do rap nacional, lança single Tempo

Com Fernando Viana, da equipe do JBr

O rap já conquistou os corações dos fãs em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. O estilo musical já é figurinha carimbada, e tem grandes artistas como Charlie Brown Jr, Emicida, Racionais e Djonga. A nova geração também vem ganhando seu espaço. Nanno é um dos expoentes desse grupo. Ele acaba de lançar o single “Tempo”, que faz parte do EP “Minerium”.

Nascido em Volta Redonda, o carioca, de 26 anos, chega com seu novo projeto, no qual conta suas histórias e traz seu passado e sua essência à tona. A canção Tempo tem um flow único e uma letra forte, e foi produzida por Ricardo Lopes, que já trabalhou com Ivete Sangalo e César Menotti e Fabiano.

O cantor é dono do hit “Moleque Solto”, com participações do pagodeiro Mumuzinho e do funkeiro MC G15. Nanno é também compositor e já teve canções gravadas por Zeeba, Melin, Neobeats, Pelé Mil Flows, Jojo Toddynho, 3030 e Bruno Martini.

Em conversa com o JBR, ele contou mais sobre seus novos projetos, carreira, o lançamento da música Tempo e seus planos para o futuro.

Tempo é sua nova canção, e ela fala um pouco sobre o seu passado. Como foi o processo de criação e gravar essa faixa?

Eu escrevi essa música há muito tempo. Quando a fiz, estava passando por um momento muito difícil na vida e na carreira.Trabalhava em uma farmácia e larguei tudo pra viver da música, e ainda não tava dando certo. Hoje é muito gratificante poder falar desse assunto de uma forma mais feliz, além de um jeito para incentivar a galera a acreditar nos seus sonhos.

Quando surgiu seu interesse pela música?

Desde de pequeno minha mãe sempre me levava para a igreja. Eu via o louvor e ficava brincando com meus amigos, um era o guitarrista, outro, o baterista. Então, aí começou meu interesse. Outro fator importante é que meu irmão é músico, e tocava à noite. Quando eu tinha 15 anos, comecei a acompanhar ele na percussão

Você está lançando um novo álbum, com algumas músicas inéditas. Qual o sentimento?

Estou me sentindo muito bem, grato e feliz. Consegui falar tudo que queria. Sabe quando você tá com raiva e expressa tudo isso? Meu álbum é muito isso, meu projeto é essa expressão da vida. Nesse começo, eu falo muito de raiva e dificuldade. Esta última traz muito crescimento e nos molda para nos deixar mais fortes. Depois vem mais músicas, na quais eu falo de amor, e uma parte mais tranquila. O resultado ficou bem legal também.

Moleque solto é uma música sua, com as participações de Mumuzinho e de MC G15. Como foi gravar com esses grandes nomes da música? E misturar pagode, rap e funk em um single? Você pensa em fazer feats com outros estilos também?

Acredito que a música não tem fronteiras. O rap, o pagode e o funk conversam muito entre eles. Esse som foi muito especial pra mim, era uma época que estava me descobrindo e foi muito maneiro. E, com certeza, faria com outros estilos. Se eu sentir e a música bater , faço. Tenho muita vontade de fazer algo sobre Deus, sou muito fã de uma galera e adoro música gospel.

Quais são suas maiores inspirações na música?

Charlie Brown Jr, sem dúvida, é a maior delas. Foi a primeira banda que escutei e me identifiquei muito, pois eles falavam tudo que eu sentia; eu andava de skate também e então me enxergava muito neles. Djavan, Caetano, Gilberto e Jorge Aragão também são grandes inspirações para mim por causa da minha família. Também me espelho muito em Cone Crew e Mac Miller .

Quais são os próximos passos da carreira? Alguma novidade que possa antecipar?

Vem aí as duas partes do EP “Minerium”, que vão dar a base para o “Industrial”, que é um projeto maior, com várias participações que ainda não posso revelar, mas estou muito empolgado e feliz. Outra novidade é que estão chegando mais músicas falando de amor, que já vai dar um gostinho de outro projeto de Love Songs, que já estou preparando para o ano que vem.