Confira o que fazer em Brasília neste fim de semana

O fim de semana finalmente chegou e você não pode perder os eventos que animam Brasília. Entre as programações disponíveis estão o Festival Micareta com grandes nomes da música baiana, como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada e Xanddy Harmonia. O retorno do Eixão do Jazz com tributo a Ella Fitzgerald, com a maravilhosa cantora Débora Sasb e o Trio Nós Três, além de espetáculos e shows de humor. Veja o que fazer no quadradinho entre sexta-feira (03) e domingo (05).

A Arena BRB Mané Garrincha será o palco do Festival Micarê Brasília neste final de semana. O evento tem a expectativa de receber mais de 5 mil turistas e conta com grandes nomes da música baiana, como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada e Xanddy Harmonia, que prometem agitar a multidão na cidade.

Foto: Divulgação

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Data: 3 e 4 de maio, a partir das 18h e das 17h, respectivamente

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos acompanhados pelos pais ou responsável legal

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: site oficial.

Eixão do Jazz retorna com programação especial

O Eixão do Jazz, presença esperada no Eixão do Lazer, retorna para mais uma temporada repleta de música e surpresas, agora em um novo endereço na 207 Norte. A partir deste domingo (5), o evento promete oferecer aos amantes do jazz uma nova experiência, com uma agenda cheia de novidades.

Neste ano, a programação continua com a sua essência, unindo artistas locais em tributos a mestres do jazz e da música brasileira. A estreia será marcada por um tributo a Ella Fitzgerald, com a talentosa cantora Débora Sasb e o Trio Nós Três.

Débora Sasb – Foto: Divulgação

Eixão do Jazz 2024 – 2ª Temporada

Domingo | 12h | Eixão do Lazer | 207 Norte

05/5: Tributo a Ella Fitzgerald com Débora Sasb e Trio Nós Três

12/5: Marlene Souza Lima

19/5: Tributo Freddie Hubbard com Paulo Black Quarteto

26/5: Zé Krishna

The Calling, dona do hit “Wherever You Will Go”, chega a Brasília

A banda norte-americana The Calling chega ao Brasil com 22 shows passando por 14 estados nacionais, além de shows no México, Argentina e Chile. Neste sábado (4), chegou a vez da capital. O grupo promete shows repletos de hits que marcaram a geração dos anos 2000, com várias músicas que eram recorrentes em rádios e clipes na antiga MTV.

Foto: Divulgação

The Calling em Brasília

Data: 04 de Maio de 2024, Sábado

Horário do show: A Revelar!

Local: Toinha Brasil Show – Sof Sul Q 02

Classificação: 18 anos

Ingressos

Leona Cavalli com o espetáculo “O Elogio da Loucura”

Leona Cavalli retorna aos palcos com o monólogo “O Elogio da Loucura”. Na peça, inspirada em texto de Erasmo de Rotterdam, a renomada atriz dá vida à ‘loucura’, conduzindo o espectador por um labirinto de ironia e sarcasmo, refletindo a sociedade. O livro, escrito como uma sátira à sociedade dos séculos XV e XVI, tornou-se atemporal e profundamente atual por expor as relações de poder na sociedade, na política e na igreja, como espelhos de si mesma.

Foto: Divulgação

O Elogio da Loucura

Data: 4 e 5 de Maio de 2024, Sábado e Domingo

Horário: Sábado, às 20h, e Domingo, às 17h e às 19h

Local: Teatro UNIP (913 sul)

Duração: 1h15

Classificação: 16 anos

Ingressos

Espetáculo “Tudo Sobre Nossa Vida Sexual”

Após o sucesso de público, casas lotadas e mais de 50 mil espectadores, a comédia “Tudo Sobre Nossa Vida Sexual” retorna à capital federal no dia 3 de maio de 2024, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). A dupla interpreta o casal Pedro e Isabel. Juntos há três anos e debaixo do mesmo teto, os dois já entraram há tempos naquela fase da tradicional “DR” – a famosa discussão de relacionamentos.

Foto: Divulgação

Espetáculo Tudo Sobre Nossa Vida Sexual Data: 03 de maio de 2024, Sexta-feira

Horário: 21h30

Local: Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Ingressos

Espetáculo: “Entre Ela”

Dirigido por Marcia Marmori, “Entre Elas” é uma comédia baseada em histórias reais (ou quase) de diferentes mulheres. O espetáculo mostra a história de três amigas que vivem situações inesperadas durante uma viagem. Os conflitos, as confissões e os afetos surgem de forma marcante, com muito humor e comicidade. Temas do universo feminino, como climatério, menstruação, sexualidade, casamento, política e intimidade são tratados de maneira direta, leve e divertida.

Foto: Divulgação

“Entre Elas”

Data: 03, 04 e 05 de Maio de 2024, Sexta, Sábado e Domingo

Horário: Sexta e Sábado às 20h/ Domingo às 19h

Local: Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul)

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos