Projeto Praça da Criança leva circo de graça para Planaltina

Chegou a vez da criançada e das famílias de Planaltina-DF se divertirem com o maior espetáculo da terra. O Projeto Praça da Criança, que traz como atração principal o Espetáculo Circense Internacional Khronos, desembarca na cidade nesta sexta-feira (3/5) e fica até domingo (5/5), no Parque de Exposições, na Avenida Independência, ao lado do Restaurante Potiguar. A iniciativa é gratuita. O ingresso deve ser retirado na plataforma Sympla.



Realizado pela associação Cresce-DF, com apoio do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e Administração Regional de Planaltina, o projeto proporciona diversão de qualidade e inclusiva às crianças e às famílias, numa experiência única e multissensorial. E, ainda, valoriza o artista da tradicional arte circense.

A edição deste ano tem deixado um legado de sorrisos e muita diversão saudável. As primeiras apresentações foram em Santa Maria, Samambaia e Plano Piloto. Até agora, cerca de 24 mil pessoas viveram as experiências trazidas pelo projeto.

Espetáculo Circense Khronos. Crédito: Divulgação

Escolas

Antes da abertura ao público em geral, a Praça da Criança promove duas sessões exclusivas para os estudantes das escolas públicas de Planaltina. Essas apresentações especiais ocorrem às 10h e às 15h. O transporte também ocorre por conta do projeto, que oferece dez ônibus para a realização do traslado.

O espetáculo

Espetáculo Circense Khronos. Crédito: Divulgação

O Espetáculo Circense Internacional Khronos reserva diversas surpresas e emoções para o seu respeitável público, desde as bailarinas da abertura, com o show de bambolês, até o riso solto trazido pelos palhaços mais engraçados do país.

A habilidade e a concentração dos malabaristas, contorcionistas, equilibristas, arqueiros, acrobatas e pilotos do globo da morte encantam todos os olhares, juntamente à fantasia dos mágicos, dos Transformers e do assustador gorila gigante King Kong, com seus 11 metros de altura.

Saiba mais

O circo é um espetáculo que encanta multidões ao redor do mundo. Suas origens remontam às civilizações antigas, onde exibições de habilidades acrobáticas e performances artísticas eram realizadas para entreter e celebrar. Ao longo dos séculos, essa arte evoluiu, incorporando novos elementos, como palhaços e trapezistas, e viajando de cidade em cidade para levar alegria e emoção a plateias de todas as idades. Hoje, o circo continua a encantar e inspirar, preservando uma tradição milenar que celebra a arte, a habilidade e a imaginação humanas.







Projeto Praça da Criança I 4ª Etapa da 2ª Edição (2024)

03/05 (sexta-feira) – sessão às 20h;

04/05 (sábado) – sessões às 16h, 18h e 20h;

05/05 (domingo) – sessões às 14h, 16h e 18h;

No Parque de Exposições de Planaltina, Avenida Independência (ao lado do Potiguar).

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso no Sympla.

Classificação: livre.

Próximas cidades a receber o projeto:

São Sebastião: 17 a 19 de maio

Brazlândia: 31 de maio a 2 de junho