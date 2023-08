País recebe onda de grandes eventos culturais, com The Town e SP-Arte

Eventos culturais agradam fãs das artes plásticas, música, design e literatura

São Paulo – SP

Nesta quarta-feira, dia 30, a SP-Arte Rotas Brasileiras abre uma dupla de semanas preciosa para a cultura no Brasil. Grandes eventos se encadeiam nos próximos dias, contemplando as artes plásticas, que têm destaque, a música e a literatura.

A segunda edição da SP-Arte Rotas Brasileiras, feira que busca olhar para a arte produzida ao redor do Brasil e conectar as regiões do país através da cultura, ocupa o pavilhão da Arca, em São Paulo, e conta com a participação de grandes galerias, como a Almeida & Dale, a Gomide & Co, a Vermelho e a Fortes D’Aloia & Gabriel. Em paralelo à presença na feira, casas de arte de São Paulo aproveitam o período para abrir exposições badaladas pela cidade.

Em seguida, uma pausa para a leitura. O segundo grande evento da sequência é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que começa no dia 1º e permanece no Pavilhão do Riocentro até o dia 10 de setembro. Durante esses dez dias, passam pela feira Mauricio de Sousa, Ruy Castro, Ana Maria Machado, Thalita Rebouças, Clara Alves, Lázaro Ramos, os populares Itamar Vieira Júnior, Eliana Alves Cruz e Carla Madeira e as internacionais Cassandra Clare e Julia Quinn.

A próxima abertura é a da edição de estreia do The Town, primo paulista do Rock in Rio que promete ser o maior evento musical da capital de São Paulo. No próximo dia 2, o primeiro dia de festival, se apresentam Demi Lovato e Post Malone. No dia seguinte, acontece o primeiro dos dois shows de Bruno Mars, grande atração do evento.

As artes plásticas voltam a dominar a cena no dia 6, com o início da 35ª edição da principal mostra de arte do país, a Bienal de São Paulo, que acontece desde 1951. A edição deste ano, batizada Coreografias do Impossível, traz a diversidade para a pauta com obras como a da artista Stella do Patrocínio, negra, pobre e diagnosticada com esquizofrenia, e a de Arthur Bispo do Rosário, o artista-paciente por excelência, além de muitos outros artistas negros, indígenas e LGBTQIA+.

No dia 13, começa a 13ª edição da ArtRio, última grande abertura da sequência. Dezenas de galerias nacionais e estrangeiras, além de mais de 100 colecionadores e curadores de arte, se reúnem na feira, que também está entre as maiores do país.

SP-ARTE ROTAS BRASILEIRAS

Arca – av. Manuel Bandeira, 360, São Paulo. Qua. (30) e qui. (31), das 15h às 19h; sex. (1º) e sáb. (2), das 12h às 19h; dom. (3), das 11h às 18h. R$ 70

BIENAL DO LIVRO DO RIO DE JANEIRO

Riocentro – av. Salvador Allende, 6.555, Rio de Janeiro. Dias 1, 4, 5 e 6 de setembro, das 9h às 21h. Dias 2, 3, 9 e 10, das 10h às 22h. Dias 7 e 8, das 9h às 22h. R$ 39

THE TOWN

Autódromo de Interlagos – av. sen. Teotônio Vilela, 261, São Paulo. Dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, a partir das 14h. R$ 815. Entradas esgotadas para os dias 3, 9 e 10

BIENAL DE SÃO PAULO

Pavilhão Ciccillo Matarazzo – pq. Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, portão 3. Qua. (6), sex. (8) e dom. (10), das 10h às 19h. Qui. e sáb., das 10h às 21h. Entrada gratuita

ARTRIO

Marina da Glória – av. Infante Dom Henrique, Rio de Janeiro. Qui. (14), sex. (15) e sáb. (16), das 14h às 21h. Dom. (17), das 14h às 20h. R$ 80