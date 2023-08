Ex-assessora de Larissa Manoela pede desculpas para a atriz: “Desculpa se te deixei”

A ex-funcionária de Larissa a consola dizendo que o tempo irá curar toda a dor que ela deve estar passando atualmente.

Amores, recentemente, a ex-assessora da atriz Larissa Manoela, Néiah Lima, publicou em suas redes sociais, onde pediu desculpas para a atriz pelos problemas profissionais que Larissa está tendo atualmente com seus pais.

No post, que foi feito no feed de seu insta, Néiah afirma que só agora, após oito anos, pode entender o motivo que levou a ruptura na parceria entre elas, mesmo que ela fizesse tudo que era melhor para a atriz.

“O ano era 2015 e até a pouco tempo me perguntava, se eu fiz tudo de melhor para você, o que deu errado? E a resposta veio após 8 anos. Hoje percebo que meu erro foi querer o melhor pra você, mas entendi rapidamente. “Manda quem pode e obedece quem tem juízo”’, iniciou a ex-assessora.

Continuando, ela se desculpa com Larissa, por não ter conseguido ser forte o suficiente para aguentar a pressão e as frustrações de um trabalho feito com muito amor, afirmando que o importante para ela nunca foi o dinheiro.

“Desculpa se te deixei, se não fui forte o suficiente, se em algum momento descontei em você a frustração de um trabalho impecável e feito com todo o meu coração e o fiz em forma de gratidão por tudo o que vocês fizeram pela minha filha. (Nunca foi sobre dinheiro)”, se desculpou.

Por fim, demonstrando que a declaração realmente foi feita de coração, Néiah diz não consegue acreditar que Larissa está passando por tudo isso e a consola, afirmando que tudo isso vai passar e o tempo irá curar todo esse sofrimento.

“O tempo é remédio e ele cura. Só peço a Deus que você não sofra e que tudo se resolva. Você é uma estrela e se depender de nós nunca deixará de brilhar… Eu não queria ter que ver tudo isso, eu não queria acreditar. Preferia achar que foi outra pessoa, mas hoje descobri que não. Tá difícil entender”, finalizou a ex-funcionária.