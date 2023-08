Mel Maia e MC Daniel terminam novamente o namoro

Mel e Daniel começaram a namorar em outubro de 2022, essa é a segunda vez que o casal termina

São Paulo – SP

A atriz Mel Maia, 19, anunciou mais uma vez o término do namoro com MC Daniel, 25.

“Oi, galera. Venho aqui porque temos uma relação transparente. E sinto que precisava comunicá-los. Meu namoro com Daniel surgiu de uma amizade. Nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro. E decidimos juntos preservar esse sentimento tão importante. Não somos mais um casal, mas seguimos amigos. Eu torço por ele. E ele por mim. E seguimos assim. Aos fãs e amigos, deixo o meu amor e agradecimento por nos respeitar sempre. Beijos”, escreveu a jovem nos Stories do Instagram.

Os fãs já desconfiavam de um novo término, já que Daniel fez aniversário essa semana e a atriz não se pronunciou sobre a data.

Mel e Daniel começaram a namorar em outubro de 2022. Essa é a segunda vez que o casal pop termina: a primeira foi em junho, mas logo no mês seguinte eles voltaram. Na época, o funkeiro pediu desculpas para a atriz pela exposição.