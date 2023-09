Hidden Brasília 2023 chega ao fim em 1º de outubro

Como nas edições anteriores, o projeto ofereceu aos clientes a proposta perfeita para quem curte vinho, gastronomia e música

A 5ª edição do Hidden chega ao fim no domingo 1º de outubro. Para a despedida, nada de nostalgia: o alto astral está garantido com show especial do Galo Cego. Até lá, a agenda do spot mais badalado da cidade segue nos mesmos dias e com a mesma agitação: de quinta a sábado, a partir das 18h. Encerrada a operação em Brasília, o Hidden segue para Salvador para a 4ª edição em solo baiano.

Como nas edições anteriores, o projeto itinerante ofereceu aos clientes nesses quatro meses a proposta perfeita para quem curte um bom vinho, uma gastronomia diferenciada, uma música de qualidade e o aconchego de estar em “casa” rodeado de amigos.

Nesta edição, o local escolhido foi a Casa Manchete, do visionário arquiteto Oscar Niemeyer, um dos ícones da arquitetura modernista de Brasília. A galeria de arte recebeu a exposição “Desatar” do fotógrafo e artista visual Bruno Stuckert. Recentemente a obra foi ampliada para a área externa do Hidden e tem entrada gratuita. A série de fotos foi produzida no Deserto do Atacama.