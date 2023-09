“Me Escuta’’, novo espetáculo assinado por Miriam Virna, estreia no Distrito Federal

Depoimentos reais coletados nas ruas do DF são a matéria-prima do espetáculo ao ar livre, que convida o público à tarefa afetiva da escuta

Um quarteto de atores de diferentes gerações se une pela primeira vez com a missão de recontar histórias ouvidas nas ruas. A equipe artística foi convidada pelo ator e idealizador do projeto “Teatro sob o céu”, Cristian Lampert, que escolheu artistas que admirava: Daniel Landim, Elisa Carneiro, Rosanna Viegas e a diretora Miriam Virna. A iniciativa foi/é realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

O resultado do encontro é o espetáculo “Me Escuta”, peça que entrará em cartaz em outubro por Instituições do Distrito Federal, além de sessões abertas ao público. A estreia será dia 2 de outubro, às 13h30 e às 14h30, na APAE do Guará. Depois, dia 3 do mês, às 7h45, às 9h15 e às 13h15, no CED 3 do Guará. Ainda, dia 5/10, às 11h30 e às 13h30, na EC Colônia Agrícola de Vicente Pires (EC CAVP). Dia 9 /10, às 11h e às 13h, no CEL Vila Areal, em Arniqueira. Dia 10/10, às 14h, no Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Taguatinga. Ainda no mesmo dia, às 20h, na Escola Bilíngue Libras-Português, em Taguatinga. Também dia 11 de outubro, às 10h30, na Biblioteca Dorina Nowill.

Sessões abertas ao público

As sessões abertas ao público começam no dia 8 de outubro, às 17h, na Praça Coruja, em Aguas Claras. Também no dia 14/10, às 17h, no Bar da Elma, no Guará. E dia 15 de outubro, às 17h, na Biblioteca Pública de Águas Claras, na Praça Coruja. Gratuito e livre para todos os públicos. Mais informações no Instagram @teatrosoboceu.

Sobre o espetáculo/processo

O processo de construção do espetáculo começou com a escuta de histórias reais em diferentes lugares do DF, em especial nas ruas do Guará e de Taguatinga. O perfil dos entrevistados foi diverso e abrangeu pessoas das mais variadas idades e grupos sociais. Agora, eles trazem a produção “Me Escuta”, que coloca atores e espectadores em uma grande roda de conversa a céu aberto.

“Nessa roda, os espectadores ganham uma função importante: escolher em um cardápio as cenas que serão apresentadas. E quem assistir a várias sessões nunca verá o mesmo espetáculo, dado que o tempo da apresentação não abrange todas as cenas disponíveis”, destaca Cristian Lampert. Por isso, a dinâmica da encenação acaba trazendo referências aos programas de auditório.

Em “Me Escuta” as histórias selecionadas para a montagem revelaram temas em comum: superação, transformação, fé e amor próprio. Cada história ganhou um tema musical escolhido dentre músicas que marcaram gerações.

“A gente cresce com as histórias do outro. Ao final, o que queremos é criar um momento de encontro. Numa roda onde o que importa é o olho no olho, a escuta verdadeira, a celebração dos afetos, nos sentimos vivos”, diz a diretora Miriam Virna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto também marca o início da parceria entre Miriam e Cristian na Cia. Supersônica de Teatro, que abriga os trabalhos de Miriam e agora recebe o ator e diretor.

A iniciativa nomeada “Teatro Sob o Céu” trata-se de um projeto com várias frentes que vão de oficinais à montagem de espetáculo, passando por exposição de fotos de cena, entre outras.