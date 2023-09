Tabanka Brasil, espaço de gastronomia afetiva, promove o AcaraJazz

A partir das 17h, a banda Afrosambaião irá garantir muita música de preto, mpb, axé e jazz

A Tabanka Brasil (Vila Planalto), que chegou ao Distrito Federal em fevereiro deste ano com a promessa de ser um local de gastronomia afetiva no Distrito Federal, lança, neste sábado (23), o AcaraJazz, um evento com som e culinária baianas!

A partir das 17h, a banda Afrosambaião irá garantir muita música de preto, mpb, axé e jazz. A entrada é franca, com couvert solidário.

Pacaara acompanhar a banda, a Tabanka oferece pratos únicos, mesclando as culinárias baiana e mineira. Exemplos de comidas de dar água na boca são o pão de queijo mineiro com pernil e geleia por R$ 50; a moqueca de peixe com acompanhamentos tradicionais por R$ 90, servindo duas pessoas; o peixe com Camarão, por R$ 115; a feijoada mineira completa, por R$ 90; entre outras opções.

Foto: Divulgação

“O nome Tabanka tem um significado muito especial. Vem do ioruba (língua nigero-congolesa do grupo Kwa) e significa aldeia, comunidade, luta e resistência”, destaca Patrícia Antunes, uma das proprietárias do Tabanka. Patrícia, que é cineasta, é responsável pelo local ao lado do socioambientalista Mandela.

Serviço

AcaraJazz, no Tabanka Brasil

Sábado, 23 de setembro

A partir das 17h

Tabanka Brasil – Avenida Rabelo, nº 21 – Vila Planalto

Entrada franca e couvert solidário (o público escolhe o valor)

Classificação indicativa livre

Contato: (61) 99926-9044 | @tabankabrasil